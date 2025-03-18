MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Pamir Pekin ve Nesrin Cavadzade aşklarını ilan edip soluğu tatilde aldılar!

Pamir Pekin ve Nesrin Cavadzade aşklarını ilan edip soluğu tatilde aldılar!

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
18.03.2025 14:13
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü oyuncu Nesrin Cavadzade Sandık Kokusu'ndaki rol arkadaşı Pamir Pekin ile aşk yaşamaya başladı. Aşklarını ilan eden çift soluğu tatilde aldı.

Pamir Pekin ve Nesrin Cavadzade aşklarını ilan edip soluğu tatilde aldılar!

Özel hayatıyla ve cesur pozlarıyla adından söz ettiren Nesrin Cavadzade yeni aşka yelken açtı. Yine gönlünü rol arkadaşına kaptıran oyuncu gündemde.

Ekranlara veda etmeye hazırlanan Sandık Kokusu dizisinde birbirlerine aşık iki kişiyi canlandıran Nesrin Cavadzade ile Pamir Pekin'in rol arkadaşlıkları aşka dönüştü.

Daha önce de aşk iddialarıyla gündeme gelen ikiliden Pamir Pekin, sosyal medya hesabından Nesrin Cavadzade'yle birlikte fotoğraflarını paylaştı.

Ekran görüntüsü 2025-03-18 141107

Aşklarını ilan eden çift dizi final bölümü çekildikten sonra soluğu hemen tatilde aldı. Nesrin Cavadzade de aşk tatilinden ilk kareyi paylaşarak beğeni topladı. Yunanistan'a tatile giden çift ilgi odağı oldu.

Ekran görüntüsü 2025-03-18 141132

Nesrin Cavadzade, sevgilisi Pamir Pekin ile setten fotoğrafını paylaştı. Rol gereği gelinlik ve damatlık giyen ikiliden Cavadzade, "Bizden olmaz' dedikten sonra ikizler - aslan ilişkisi..." ifadelerini kullandı.

Mynet'in Sesi
Tanyeli'nin ölümü sonrası eşi ve çocukları merak edildiTanyeli'nin ölümü sonrası eşi ve çocukları merak edildi
Tanyeli'nin cenazesinde sinirlendiren soru!Tanyeli'nin cenazesinde sinirlendiren soru!
Anahtar Kelimeler:
Nesrin Cavadzade
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Emekli promosyonlarında rekor artış!

Emekli promosyonlarında rekor artış!

Eski MHP'li başkana belediye binasında saldırı! Yaralılar var: Belediye Başkanı'ndan açıklama geldi

Eski MHP'li başkana belediye binasında saldırı! Yaralılar var: Belediye Başkanı'ndan açıklama geldi

Şehit annesinin gördüğü rüya üzerine aile harekete geçti!

Şehit annesinin gördüğü rüya üzerine aile harekete geçti!

Her AVM'de şubesi vardı! Tekstil devi konkordato ilan etti

Her AVM'de şubesi vardı! Tekstil devi konkordato ilan etti

Öcalan çağrısı: 'Kendi partisini kuracağı mekanizmayı oluşturun'

Öcalan çağrısı: 'Kendi partisini kuracağı mekanizmayı oluşturun'

4. Galatasaraylı da geliyor: Samsunspor’un olaylı başkanı Yüksel Yıldırım’dan Fenerbahçelileri kızdıracak bir hamle daha!

4. Galatasaraylı da geliyor: Samsunspor’un olaylı başkanı Yüksel Yıldırım’dan Fenerbahçelileri kızdıracak bir hamle daha!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Geri ödeme yok! Bankaya gitmeden alabileceğiniz 20.000 TL nakit fırsatı

Geri ödeme yok! Bankaya gitmeden alabileceğiniz 20.000 TL nakit fırsatı

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Ultra konforlu ayakkabılar, su geçirmez ceketler ve dahası burada!

Ultra konforlu ayakkabılar, su geçirmez ceketler ve dahası burada!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.