Pamir Pekin ve Nesrin Cavadzade aşklarını ilan edip soluğu tatilde aldılar!

Özel hayatıyla ve cesur pozlarıyla adından söz ettiren Nesrin Cavadzade yeni aşka yelken açtı. Yine gönlünü rol arkadaşına kaptıran oyuncu gündemde.

Ekranlara veda etmeye hazırlanan Sandık Kokusu dizisinde birbirlerine aşık iki kişiyi canlandıran Nesrin Cavadzade ile Pamir Pekin'in rol arkadaşlıkları aşka dönüştü.

Daha önce de aşk iddialarıyla gündeme gelen ikiliden Pamir Pekin, sosyal medya hesabından Nesrin Cavadzade'yle birlikte fotoğraflarını paylaştı.

Aşklarını ilan eden çift dizi final bölümü çekildikten sonra soluğu hemen tatilde aldı. Nesrin Cavadzade de aşk tatilinden ilk kareyi paylaşarak beğeni topladı. Yunanistan'a tatile giden çift ilgi odağı oldu.

Nesrin Cavadzade, sevgilisi Pamir Pekin ile setten fotoğrafını paylaştı. Rol gereği gelinlik ve damatlık giyen ikiliden Cavadzade, "Bizden olmaz' dedikten sonra ikizler - aslan ilişkisi..." ifadelerini kullandı.