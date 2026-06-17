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Pankreas kanseri olan Gül Onat: Yaşam mücadelesi veriyorum

Pankreas kanseriyle mücadele eden Gül Onat, katıldığı ödül töreninde duygusal anlar yaşadı. Konuşmakta güçlük çeken Onat, "Uzun zamandır yaşam mücadelesi veriyorum" dedi.

Pankreas kanseri olan Gül Onat: Yaşam mücadelesi veriyorum

Bir süredir pankreas kanseriyle mücadele eden usta oyuncu Gül Onat, peş peşe ameliyat olmuştu. Onat, "Ameliyatlar kraliçesi oldum. Bir haftada üç ameliyat geçirdim. Tüm dostlarıma sağlık diliyorum ve dualarınızı bekliyorum" demişti.

Pankreas kanseri olan Gül Onat: Yaşam mücadelesi veriyorum 1

Usta oyuncu katıldığı 13. Uluslararası Yeni Tiyatro Emek ve Başarı Ödülleri töreninde sağlık durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Sahnede duygusal anlar yaşayan 72 yaşındaki oyuncu, hastalığı nedeniyle konuşmakta güçlük çektiğini belirterek sevenlerinden anlayış istedi.

Pankreas kanseri olan Gül Onat: Yaşam mücadelesi veriyorum 2

"UZUN ZAMANDIR YAŞAM MÜCADELESİ VERİYORUM"

Onur ödülünü almak üzere sahneye çıkan Gül Onat, salondakilere seslenirken yaşadığı zorlu süreci şu sözlerle aktardı: Çok iyi olmadığım için herkesin ismini saymak isterdim ama... Ben uzun zamandır yaşam mücadelesi veriyorum. Maalesef çok ciddi bir hastalıkla... Onun için konuşmamı fazla uzatamayacağım, beni affedersiniz değil mi?

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Anahtar Kelimeler:
kanser
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