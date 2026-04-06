Peaky Blinders dizisinin yeni başrol oyuncusu belli oldu: Jamie Bell'den ilk kare

Peaky Blinders için devam dizisi çekilecek. Dizinin yeni başrol oyuncusu da belli oldu. Başrolde, Billy Elliot ile ünlenen Jamie Bell yer alacak.

40 yaşındaki oyuncu, hikâyede Tommy Shelby’nin oğlu Duke karakterine hayat verecek. Yeni hikâye, Peaky Blinders: The Immortal Man filmindeki olayların 10 yıl sonrasında geçecek.

YENİ KADRO DİKKAT ÇEKTİ

BBC ve Netflix’te yayınlanacak dizinin oyuncu kadrosu da dikkat çekiyor. Jamie Bell’e, Stranger Things yıldızı Charlie Heaton, Jessica Brown Findlay, Lashana Lynch ve Lucy Karczewski eşlik edecek.

Dizinin yaratıcısı Steven Knight, yeni dönem için büyük heyecan duyduğunu belirterek hikâyenin 1950’lerin başında, savaş sonrası Birmingham’ında geçeceğini açıkladı.

Yeni hikâyede, II. Dünya Savaşı’ndan yaklaşık 10 yıl sonra Birmingham’ı yeniden inşa etme yarışı sert ve tehlikeli bir mücadeleye dönüşüyor. Hikâyenin merkezinde ise daha yaşlı, daha hırslı ve çok daha tehlikeli bir karakter olarak Duke Shelby yer alıyor.