MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Peaky Blinders dizisinin yeni başrol oyuncusu belli oldu: Jamie Bell'den ilk kare

Peaky Blinders'ın yeni başrol oyuncusunun Billy Elliot yıldızı Jamie Bell olduğu açıklandı. 40 yaşındaki oyuncu, Tommy Shelby'nin oğlu Duke rolünü üstlenecek.

Peaky Blinders için devam dizisi çekilecek. Dizinin yeni başrol oyuncusu da belli oldu. Başrolde, Billy Elliot ile ünlenen Jamie Bell yer alacak.

40 yaşındaki oyuncu, hikâyede Tommy Shelby’nin oğlu Duke karakterine hayat verecek. Yeni hikâye, Peaky Blinders: The Immortal Man filmindeki olayların 10 yıl sonrasında geçecek.

YENİ KADRO DİKKAT ÇEKTİ

BBC ve Netflix’te yayınlanacak dizinin oyuncu kadrosu da dikkat çekiyor. Jamie Bell’e, Stranger Things yıldızı Charlie Heaton, Jessica Brown Findlay, Lashana Lynch ve Lucy Karczewski eşlik edecek.

Dizinin yaratıcısı Steven Knight, yeni dönem için büyük heyecan duyduğunu belirterek hikâyenin 1950’lerin başında, savaş sonrası Birmingham’ında geçeceğini açıkladı.

Yeni hikâyede, II. Dünya Savaşı’ndan yaklaşık 10 yıl sonra Birmingham’ı yeniden inşa etme yarışı sert ve tehlikeli bir mücadeleye dönüşüyor. Hikâyenin merkezinde ise daha yaşlı, daha hırslı ve çok daha tehlikeli bir karakter olarak Duke Shelby yer alıyor.

Anahtar Kelimeler:
Peaky Blinders dizisi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.