Selena Gomez cesur rolüyle gündemde: 4 saatlik +18 film iddiası

Hem kariyeri hem de özel hayatıyla sık sık gündeme gelen Selena Gomez, kariyerinin en dikkat çekici projelerinden biriyle yine adından söz ettirdi. Ünlü yıldızın, yönetmen Brady Corbet’in yeni +18 filminde rol alacağı iddia edildi. Gomez'in bu haberi paaylaşması ise iddiaları güçlendirdi.

Variety’nin haberine göre Corbet’in yeni projesi “The Origin of the World” adını taşıyor. Büyük ölçüde 1970’li yıllarda geçen yapımın, cesur sahneleri ve sıra dışı anlatımıyla dikkat çekeceği konuşuluyor. Oscar adayı yönetmenin projede yaklaşık dört saatlik bir film planladığı belirtilirken, senaryonun da yaklaşık 200 sayfa olduğu ifade edildi.

Filmde Selena Gomez’in yanı sıra Cate Blanchett ve Michael Fassbender gibi ünlü isimlerin de yer alabileceği öne sürüldü.

Selena Gomez’in bu projeyle birlikte Disney dönemindeki “temiz imajından” tamamen uzaklaşacağı yorumları yapılırken, ünlü yıldız daha önce verdiği röportajlarda artık kendi kimliğini özgürce ortaya koymak istediğini söylemişti. Gomez, geçmişte çocuk yaşta şöhret olmanın baskılarından söz ederek “Artık olduğum kişi olmak istiyorum” ifadelerini kullanmıştı.