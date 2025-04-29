Peaky Blinders yeni sezonla geri dönüyor! Yarın tarihi ise...

Efsane dizi Peaky Blinders, yeni bir sezonla ekranlara dönmeye hazırlanıyor. The Sun gazetesinin haberine göre, dizinin yeni sezon çekimleri bu yaz başlayacak.

BBC yapımcılarının, 2026 yılında yayınlanması planlanan yeni sezon için büyük beklentileri bulunuyor. Özellikle yakında vizyona girmesi beklenen Peaky Blinders filmi The Immortal Man'in yaratacağı ilgiyle birlikte dizinin yeniden büyük ses getirmesi bekleniyor.

Altıncı sezon 1930'larda sona ermişti. Film, II. Dünya Savaşı döneminde geçerken, yeni sezon 1950’li yıllarda başlayacak. Bu dönem, İngiltere’de “Teddy Boy” çetelerinin yükselişi ve Londra’nın ünlü gangsterleri Kray Kardeşler’in ortaya çıkışıyla biliniyor. Yeni sezonda bu tarihi arka planın dizide önemli bir rol oynayacağı düşünülüyor.

Bir televizyon kaynağına göre, altıncı sezonun final sezonu olması planlanmıştı ve filmle hikaye tamamen sona erecekti. Ancak dizinin yaratıcısı Steven Knight, projeye geri dönme isteğine karşı koyamadı.



Knight’ın bir süredir yeni bölümler yapmak istediğini ima ettiği de biliniyor.

Peaky Blinders hayranları, 1950'li yılların kaotik atmosferinde geçecek bu yeni sezon için şimdiden büyük bir heyecanla bekleyişte.