Pelin Akil mini elbisesiyle peş peşe paylaştı! Sosyal medyada yorum yağdı! 'Boşanma yaradı'

Pelin Akil ve Anıl Altan, 'Arka Sıradakiler' dizi setinde başlayan arkadaşlıklarını 2016 yılında evlilikle taçlandırmıştı. 2019'da da Alin ve Lina adında iki kızları dünyaya geldi.

Sanat camiasının örnek çiftleri arasında gösterilen ünlü çift 8 yıllık evliliklerini tek celsede sonlandırdı.

PEŞ PEŞE POZ VERDİ

Boşanmaları büyük ses getiren ikili şimdilerde sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. Son olarak bir davete katılan Pelin Akil siyah mini elbisesiyle peş peşe pozlar verdi.

YORUM YAĞDI

Akil'in tüm pozları kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

Ünlü isme sosyal medyada; 'boşanma yaradı', 'güzelliği şaka mı?', 'başka bir aurası var' gibi yorumlar yapıldı.