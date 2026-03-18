Pelin Karahan ve Bedri Güntay'ın zoraki tatili! Görüntüler dikkat çekti

Pelin Karahan-Bedri Güntay çifti, 12 yıllık evliliklerini bitirme kararı almıştı. 2 çocukları olan çiftten Güntay kısa süre önce evi terk ederek kendini yeni bir düzen kurdu.

Ayrılık kararı gündemdeyken Sabah'ta yer alan habere göre; çiftin aileleri devreye girdi. İkilinin, ailelerinin baskısı ile Bodrum tatiline çıkarak aldıkları boşanma kararını bir kez daha gözden geçirecekleri öğrenildi.

Büyüklerinin ricasını kıramayan çift önceki gün apar topar tatile çıktı. İkili, İstanbul Havalimanı'nda görüntülendi.

VIP bölümde uçak saatini bekleyen ikiliye çocukları Ali Demir ve Eyüp Can da eşlik etti. Bodrum'a gittikleri öğrenilen çiftin, karşılıklı oturmalarına rağmen birbirleriyle konuşmamaları dikkat çekti.

Öte yandan Pelin Karahan geçtiğimiz günlerde açıklama yaparak “Ailevi meseleler hassas konular, bu yüzden süreci güzel götürmeye çalışıyoruz. Bir netlik olursa paylaşırız. Bedri çocuklarımın babası, bu süreçte elbette görüşüyoruz. Biz hayat arkadaşıyız” demişti.