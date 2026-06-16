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Pelin Öztekin'den Ece İrtem paylaşımı! "Pandemiden sonra..."

Kızılcık Şerbeti'nin Işıl'ı Ece İrtem 35 yaşında hayatını kaybetti. Ece İrtem'in ani ölümü sonrası ünlü isimlerden de peş peşe paylaşım geldi. Pelin Öztekin'in paylaşımı da dikkat çekti.

Pelin Öztekin'den Ece İrtem paylaşımı! "Pandemiden sonra..."

Kızılcık Şerbeti dizisinde Işıl karakterine hayat veren Ece İrtem, kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. İrtem'in vefatına ilişkin yazılı açıklama yapan avukatı Uğur Gökkoyun, genç oyuncunun annesiyle birlikte evinde olduğu sırada hayatını kaybettiğini duyurdu.

Ece İrtem'in ölüm haberi sevenlerini yasa boğdu. 35 yaşında hayatı kaybeden oyuncuya dair pek çok ünlü isim paylaşım yaptı.

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Pelin Öztekin de bir paylaşım yaparak duyduğu üzüntüyü şu sözlerle ifade etti:

Pelin Öztekin den Ece İrtem paylaşımı! "Pandemiden sonra..." 1

"Hayat çok kısa hele pandemiden sonrası daha da kısa ve ötesi… Güle güle Ece! Seni hiç tanımadım ama severek rolünün hakkını verirken izledim. Benden 3 yaş küçükken göçtün gittin. Erken çooook erken. Huzurla uyu güzel kadın. Bize de ders olsun, bugün var ya peki yarın?"

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Anahtar Kelimeler:
Ece İrtem
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