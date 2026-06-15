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Ece İrtem kimdir, kaç yaşındaydı? Kızılcık Şerbeti’nin Işıl'ı Ece İrtem neden öldü, hastalığı neydi?

Kızılcık Şerbeti dizisinde canlandırdığı Işıl karakteriyle adından söz ettiren Ece İrtem'den acı haber geldi. Dün yeni yaşını kutlayan ünlü isim sabah saatlerinde evinde ölü bulundu. Ece İrtem neden öldü, hastalığı neydi? gibi soruların yanıtları da araştırılmaya başlandı.

Ece İrtem kimdir, kaç yaşındaydı? Kızılcık Şerbeti’nin Işıl'ı Ece İrtem neden öldü, hastalığı neydi?
Öznur Yaslı İkier

Show Tv'nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti'nde hayat verdiği Işıl karakteriyle dikkatleri üzerine çeken Ece İrtem'den acı haber geldi.

Dün 35'nci yaş gününü kutlayan ünlü isim bu sabah saatlerinde evinde ölü bulundu. Ece İrtem'in ölüm nedeninin kalp krizi olduğu iddia edildi.

Ece İrtem kimdir, kaç yaşındaydı? Kızılcık Şerbeti’nin Işıl ı Ece İrtem neden öldü, hastalığı neydi? 1

ECE İRTEM KİMDİR?

14.06.1991 tarihinde Sivas'ta doğmuştur. Yaşar Üniversitesi Opera / Şan Anasanat Dalı Bölümünden 2014 yılında 3.lükle mezun oldu. Okul hayatı boyunca İzmir Devlet Opera ve Balesi(İzdob) genel müdürü Aytül Büyüksaraç(soprano) ve Levent Gündüz(tenor), Paolo Susanni, Esra Mamaç, Anna Chubuchenko(mezzosoprano) gibi dünyaca tanınan değerli sanatçılarla çalıştı.

Ece İrtem kimdir, kaç yaşındaydı? Kızılcık Şerbeti’nin Işıl ı Ece İrtem neden öldü, hastalığı neydi? 2

Ece İrtem ilkokul yıllarından itibaren lisanslı koşuculuk yaptı. Yine ilkokul yıllarında okul piyeslerinde kendi yazdığı skeçlerle oyunculukla tanıştı ve bir daha hayatından hiç çıkarmadı. İstanbul’a geldikten sonra 2014 -2015 yılları arası Sadri Alışık Kültür Merkezinde oyunculuk eğitimi aldı. Kayhan Yıldızoğlu, Okday Korunan, Kadim Yaşar, Tolga Çiftçi’den eğitim aldı.

ECE İRTEM'İN AVUKATINDAN AÇIKLAMA

Ece İrtem'in avukatı Uğur Gökkoyun yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Müvekkilim Ece İrtem bugün saat 12:00 sıralarında vefat etmiştir. Olay kendi evinde annesi ile birlikte olduğu sırada gerçekleşmiştir. İlk belirlemelere göre kalp krizinden dolayı vefat ettiğini düşünmekteyiz. Soruşturma devam etmektedir. Kesin sonuç otopsi raporu ile açıklığa kavuşacaktır. Otopsi raporu açıklandığında kamuoyuna ayrıca bilgi verilecektir. Ailesine ve tüm sevenlerine baş sağlığı dileklerimi sunuyorum."

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Kızılcık Şerbeti Ece İrtem
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