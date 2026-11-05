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Sertab Erener'in klibindeki iç çamaşırlı dansçı için 'Fenerbahçe altyapısından geldi' iddiası!

Sertab Erener’in geçtiğimiz hafta müzikseverlerle buluşturduğu 'Kendine Aşık' adlı klibi, karanlık atmosferi ve cesur sahneleriyle gündem olmuştu. Klipte iç çamaşırıyla dans eden kişinin kim olduğu merak edilirken, Gossip Magazin hesabından yapılan paylaşım tartışmalara yeni bir boyut kazandırdı. Söz konusu dansçının futbol geçmişine sahip olduğunun ortaya çıkması sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Sertab Erener'in klibindeki iç çamaşırlı dansçı için 'Fenerbahçe altyapısından geldi' iddiası!
Öznur Yaslı İkier

Sertab Erener’in 28 Ekim’de dinleyiciyle buluşturduğu “Kendine Aşık” şarkısının klibi, bu kez kadrosundaki dansçı hakkında ortaya atılan iddiayla gündeme oturdu.

Klipte iç çamaşırıyla dans eden kişinin eski bir Fenerbahçe altyapı futbolcusu olduğu öne sürüldü. Sosyal medyada kısa sürede yayılan iddia büyük merak uyandırırken, klibin resmi künyesinde başka bir ismin bulunması tartışmaları beraberinde getirdi.

Sertab Erener in klibindeki iç çamaşırlı dansçı için Fenerbahçe altyapısından geldi iddiası! 1

Ancak bu iddiayı doğrulayan bir açıklama veya bağımsız bir kaynak henüz ortaya çıkmadı. Sertab Erener ve klip ekibinden de konuyla ilgili açıklama yapılmadı.

Sertab Erener in klibindeki iç çamaşırlı dansçı için Fenerbahçe altyapısından geldi iddiası! 2

KÜNYEDE BAŞKA BİR İSİM YAZIYOR

İddiaların ardından klibin YouTube'daki resmi künyesi de gündeme geldi. Burada dansçı olarak Batur Büklü'nün adı yer alıyor. Büklü'nün Stuttgart'ta bale eğitimi aldığı ve İstanbul Devlet Opera ve Balesi'nde sahneye çıktığı bilgisi paylaşılıyor.

Sertab Erener in klibindeki iç çamaşırlı dansçı için Fenerbahçe altyapısından geldi iddiası! 3

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Sertab Erener klip
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