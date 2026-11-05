Sertab Erener'in klibindeki iç çamaşırlı dansçı için 'Fenerbahçe altyapısından geldi' iddiası!

Sertab Erener’in 28 Ekim’de dinleyiciyle buluşturduğu “Kendine Aşık” şarkısının klibi, bu kez kadrosundaki dansçı hakkında ortaya atılan iddiayla gündeme oturdu.

Klipte iç çamaşırıyla dans eden kişinin eski bir Fenerbahçe altyapı futbolcusu olduğu öne sürüldü. Sosyal medyada kısa sürede yayılan iddia büyük merak uyandırırken, klibin resmi künyesinde başka bir ismin bulunması tartışmaları beraberinde getirdi.

Ancak bu iddiayı doğrulayan bir açıklama veya bağımsız bir kaynak henüz ortaya çıkmadı. Sertab Erener ve klip ekibinden de konuyla ilgili açıklama yapılmadı.

KÜNYEDE BAŞKA BİR İSİM YAZIYOR

İddiaların ardından klibin YouTube'daki resmi künyesi de gündeme geldi. Burada dansçı olarak Batur Büklü'nün adı yer alıyor. Büklü'nün Stuttgart'ta bale eğitimi aldığı ve İstanbul Devlet Opera ve Balesi'nde sahneye çıktığı bilgisi paylaşılıyor.