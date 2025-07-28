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Petek Dinçöz filtreyi abarttı, görenler tanımakta zorlandı! Doğu Demirkol dayanamadı

Petek Dinçöz sosyal medyada sık sık iddialı pozlarını paylaşıyor. Ancak şarkıcı bu sefer filtreyi abarttı ve son hali tanınmaz bir hâl aldı. Dinçöz'ü gören Doğu Demirkol ise dayanamadı yorum yazdı.

Petek Dinçöz filtreyi abarttı, görenler tanımakta zorlandı! Doğu Demirkol dayanamadı
Kubra Akalın

Uzun bir aranın ardından sahnelere güçlü bir dönüş yapan Petek Dinçöz, sosyal medyada yaptığı son paylaşımla gündeme damga vurdu.

Yıllar sonra müzik dünyasına hızlı bir dönüş yapan Petek Dinçöz son olarak Instagram hesabından "Yanmışız ama parlıyoruz. Sahne bizim, yıkılmadan yürüyen kadınların sahnesi. Kahvemiz sert, kalbimiz yumuşak ama duruş net" notuyla bir fotoğraf paylaştı.

Petek Dinçöz filtreyi abarttı, görenler tanımakta zorlandı! Doğu Demirkol dayanamadı 1

Sık sık estetikleriyle gündeme gelen Petek Dinçöz’ün yeni imajı, hayranları tarafından Jennifer Lopez’e benzetildi. Ancak şarkıcının filtreyi abartması da gözlerden kaçmadı.

Görenlerin tanımakta zorlandığı Dinçöz'ün paylaşımına gelen en dikkat çekici yorum ise komedyen Doğu Demirkol’dan geldi. Doğu Demirkol yorumları görünce “JLo haddini bilecek mi acaba?” yorumunda bulundu.

Petek Dinçöz filtreyi abarttı, görenler tanımakta zorlandı! Doğu Demirkol dayanamadı 2

Sosyal medyada ayrıca şarkıcının bu haline "Seren Serengil olmuşsun abla", "Bu ne hal ya çocuğa dönmüş yüzü", "Petek bu kim" yorumları da geldi.

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Petek Dinçöz
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