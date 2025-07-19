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Petek Dinçöz'ün annesi yüz gençleştirme ameliyatı olmuştu! Esra Süay Toğuş'un son halini doktoru paylaştı! Görenler şaştı kaldı

Ünlü şarkıcı Petek Dinçöz'ün annesi Esra Süay Toğuş geçtiğimiz aylarda yüz gençleştirme ameliyatı olmuştu. Toğuş'un son halini doktoru paylaştı. Ünlü ismin annesinin değişimi herkesi şaşkına çevirdi.

Petek Dinçöz'ün annesi yüz gençleştirme ameliyatı olmuştu! Esra Süay Toğuş'un son halini doktoru paylaştı! Görenler şaştı kaldı
Öznur Yaslı İkier

Estetikli ünlüler sık sık gündeme gelirken ünlülerin yakınları da estetikten uzak kalamıyor. Seda Sayan'ın ablasından sonra Petek Dinçöz'ün annesi de ameliyat masasına yattı.

Petek Dinçöz’ün annesi Esra Süay Toğuş geçtiğimiz aylarda yüz gençleştirme ameliyatı oldu.

Petek Dinçöz ün annesi yüz gençleştirme ameliyatı olmuştu! Esra Süay Toğuş un son halini doktoru paylaştı! Görenler şaştı kaldı 1

Toğuş'un son halini doktoru paylaştı ve "Sevgili Petek Dinçöz ün annesi sevgili Esra hanım fotoğraf gönderdi. ’Hayati hocam bana Samsun’da yapmış olduğunuz yüz gençleştirme ameliyatı için size müteşekkirim’ dedi. ’O kadar mutluyum ki anlatamam’ dedi. ’Yılların, yaşanmışlıkların ve yerçekiminin yüzümde oluşturduğu yorgunluğu yüzümden aldınız beni tekrar kendimle barıştırdınız size nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum’ dedi. Sevgili Esra hanım öncelikle bu güzel fotoğraf ve bu güzel sözler için bende size çok teşekkür ederim dedim. Anlıyorum ki bu ameliyat sizde zaten var olan ve Türkiye’nin en güzel sanatçılarının başında olan sevgili kızınız Petek Dinçöz ün yüzünde vücut bulan güzelliği ortaya çıkarmış dedim. ’Hayati hocam kendimi artık çok beğeniyorum. Sadece sizin fark ettiğiniz gibi küçük bir filtre katkısı var ama asıl olan sizin yaptığınız o güzel operasyon’ dedi. Sevgili Esra hanım bence artık hiç filtreye ihtiyacın yok ve mümkün olan en kısa zamanda görüşürüz ve bir video çekimi yapar takipçilerimle sizin değişim sürecinizi paylaşmak isterim dedim. ’Memnuniyetle Hayati hocam’ dedi" ifadelerini kullandı.

Petek Dinçöz ün annesi yüz gençleştirme ameliyatı olmuştu! Esra Süay Toğuş un son halini doktoru paylaştı! Görenler şaştı kaldı 2

YORUM YAĞDI

Petek Dinçöz'ün annesinin değişimi kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Esra Süay Toğuş'a; 'Peteğin annesi gitmiş ablası gelmiş', 'Aynı kişi olduğuna şaşkınım', 'Kızından güzel olmuş' gibi yorumlar yapıldı.

Petek Dinçöz ün annesi yüz gençleştirme ameliyatı olmuştu! Esra Süay Toğuş un son halini doktoru paylaştı! Görenler şaştı kaldı 3

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Anahtar Kelimeler:
Petek Dinçöz
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