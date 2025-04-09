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Petek Dinçöz yüz gençleştirme ameliyatı oldu! Son hali herkesi şaşırttı

Ünlü şarkıcı Petek Dinçöz yüz gençleştirme operasyonu geçirmek için Samsun'a gitti. Petek Dinçöz'e ünlü bir estetik uzmanı tarafından ‘alt yüz gençleştirme operasyonu' yapıldı. Petek Dinçöz'ün son hali herkesi şaşırttı.

Petek Dinçöz yüz gençleştirme ameliyatı oldu! Son hali herkesi şaşırttı
Öznur Yaslı İkier

Ünlü şarkıcı Petek Dinçöz, Serkan Kodaloğlu ile boşandıktan sonra apar topar Miami'ye gitmişti. Oradaki hayatı kısa süren Dinçöz sonra da ülkeye dönerek gençlik aşkı Nida Büyükbayraktar ile evlenmişti.

Radikal bir karar alarak sahnelere geri dönen ünlü isim şimdi de yüz gençleştirme ameliyatı. Bu ameliyat için Samsun'a giden ünlü isim son haliyle herkesi şaşırttı.

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YENİ GÖRÜNTÜSÜNÜ YAYINLADI

Dinçöz'e ünlü bir estetik uzmanı tarafından ‘alt yüz gençleştirme operasyonu' yapıldı. Petek Dinçöz, operasyonun ardından sosyal medya hesabından yeni görünümünü paylaştı. Ünlü ismin estetik operasyon paylaşımı yoğun ilgi gördü.

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Petek Dinçöz paylaşımında, "Hayati hocama geleli bir ay geçti. Kendime güvenim tam olunca saçlarımı değiştirdi, yüzümde ufak tefek dokunuşlar yaptı. Hayati hocamın elleri sihirli. Çok mutluyum. Kendisine çok teşekkür ederim" dedi.

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Prof. Dr. Hayati Akbaş ise yaptığı açıklamada, "Petek Hanım zaten çok güzel bir kadın. Güzeli daha güzel yapmak benim için zor olmadı. Sonucu ben de çok beğendim. Yeni yüzünü güle güle kullansın" diye konuştu.

Mynet'in Sesi
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Petek Dinçöz
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