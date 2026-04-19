Pınar Altuğ Çocuklar Duymasın'dan kovuldu mu? Yıllar sonra itiraf

Çocuklar Duymasın dizisinde Meltem karakteriyle hafızalara kazınan Pınar Altuğ, “setten kovuldu” iddialarına yanıt verdi. Altuğ, programda yaptığı açıklamada diziden ayrılış sürecinin perde arkasını anlatarak tartışmalara noktayı koydu.

Çocuklar Duymasın dizisinde yıllarca rol alan Pınar Altuğ'un diziden kovulduğu iddiaları vardı. Pınar Altuğ Şubat ayında yayınlanan bir programda bu konuya noktayı koydu.

Meltem rolüyle hafızalara kazınan Pınar Altuğ'a "Birol tarafından setten atıldığın konuşuldu" sorusu yöneltildi. Altuğ ise şu açıklamayı yaptı:

"Ben daha birinci gün boşanma kararı aldığım gün bunu ilk söylediğim insan, ailemden önce söylediğim insan Birol. Bunun Çocuklar Duymasın'a zarar vereceğini düşünüyorsan ben bugün gidebilirim. Çünkü dizi benim için çok kıymetli ve ben onun hiçbir şekilde zarar görmesini istemem. O dedi ki ben senin gibi bakmıyorum gitmene gerek yok."

Pınar Altuğ devamında ise "Fakat o dönem Çocuklar Duymasın kanal değiştiriyordu ve kanal değiştirirken birazcık habere ve reklama ihtiyacı vardı ben de iyi bir malzemeydim. Bana da bir gelmeye başladılar. Ben gidiyorum dedim ve gittim. Benden sonra Zeynep Tokuş geldi yürümedi. Sonra Taner de boşandı dizi bitti" dedi.

