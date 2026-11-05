Pınar Deniz 33. yaşını böyle kutladı! Beğeni yağdı

Oyuncu Pınar Deniz bir süredir ekrandan uzaktaydı. Annelik molası verdiği mesleğine Nuri Bilge Ceylan’ın “Yorgun Güneş” filmiyle dönen Pınar Deniz yine iddialı bir diziyle izleyicisinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Ünlü oyuncu, 2 yıl önce ilk olarak kendisine teklif edilen ancak bebek beklediği için kabul edemediği “Şapkacı Kadınlar”la anlaşmaya vardı.

Now Tv için çekilecek diziye geri sayım başlamışken Pınar Deniz son paylaşımlarıyla dikkatleri üzerine çekti. Ünlü oyuncu 33. yaş gününü kutladı.

YORU M YAĞDI

Elinde pembe ve mor balonlarla yeni yaşını kutlayan Pınar Deniz bu haliyle takipçilerinden tam not aldı.

Ünlü isim için sosyal medyada; 'çok güzelsin', 'harika görünüyor', 'her hali başka güzel' gibi yorumlar yapıldı.