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Pınar Deniz 33. yaşını böyle kutladı! Beğeni yağdı

Annelik molasının ardından setlere dönen Pınar Deniz, Nuri Bilge Ceylan'ın Yorgun Güneş filminin ardından bu kez NOW'ın iddialı dizisi Şapkacı Kadınlar ile izleyicisinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Ünlü oyuncu şimdi de sosyal medya paylaşımlarıyla dikkatleri üzerine çekti.

Pınar Deniz 33. yaşını böyle kutladı! Beğeni yağdı
Öznur Yaslı İkier

Oyuncu Pınar Deniz bir süredir ekrandan uzaktaydı. Annelik molası verdiği mesleğine Nuri Bilge Ceylan’ın “Yorgun Güneş” filmiyle dönen Pınar Deniz yine iddialı bir diziyle izleyicisinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Ünlü oyuncu, 2 yıl önce ilk olarak kendisine teklif edilen ancak bebek beklediği için kabul edemediği “Şapkacı Kadınlar”la anlaşmaya vardı.

Pınar Deniz 33. yaşını böyle kutladı! Beğeni yağdı 1

Now Tv için çekilecek diziye geri sayım başlamışken Pınar Deniz son paylaşımlarıyla dikkatleri üzerine çekti. Ünlü oyuncu 33. yaş gününü kutladı.

Pınar Deniz 33. yaşını böyle kutladı! Beğeni yağdı 2

YORU M YAĞDI

Elinde pembe ve mor balonlarla yeni yaşını kutlayan Pınar Deniz bu haliyle takipçilerinden tam not aldı.

Pınar Deniz 33. yaşını böyle kutladı! Beğeni yağdı 3

Ünlü isim için sosyal medyada; 'çok güzelsin', 'harika görünüyor', 'her hali başka güzel' gibi yorumlar yapıldı.

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Pınar Deniz
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