Pınar Deniz oğlu Fikret Hakan ile poz verdi!

Pınar Deniz ve kendisi gibi oyuncu olan eşi Kaan Yıldırım, 17 Eylül 2024’te İtalya’nın başkenti Roma’da sade bir törenle dünyaevine girmişti. Çiftin bebekleri 1 Nisan 2025 tarihinde dünyaya gelmişti.

Doğumdan sonra sosyal medya hesabından zaman zaman minik Fikret Hakan’a dair kareler paylaşan Deniz, ilk kez oğlunun yüzünü göstermişti.

Taze anne Pınar Deniz oğlu Fikret Hakan ile birlikte yeni bir fotoğraf daha paylaştı. Oğlunu kucağına aldığı kare çok beğenildi.



Öte yandan Pınar Deniz, eşi Kaan Yıldırım ve oğullarıyla birlikte yer aldığı kareyi, “İyi ki babamız. Çok.” notuyla paylaşmıştı.