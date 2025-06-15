Pınar Deniz oğlu Fikret Hakan'ın yüzünü ilk kez gösterdi! Kimi babası dedi kimi annesi...

Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım, geçtiğimiz Eylül ayında İtalya'nın başkenti Roma'da nikah masasına oturdu. Nikahtan kısa bir süre sonra bebek bekledikleri ortaya çıkan çift, 31 Mart 2025'te oğulları Fikret Hakan'a kavuştu.

Kısa süre önce soyadını da “Pınar Deniz Yıldırım” olarak güncelleyen oyuncu, Babalar Günü'ne özel bir paylaşımla hayranlarını duygulandırdı.

Pınar Deniz, eşi Kaan Yıldırım ve oğullarıyla birlikte yer aldıkları kareleri, “İyi ki babamız. Çok.” notuyla paylaştı.

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Paylaşım kısa sürede binlerce beğeni ve tebrik yorumu aldı.

Fikret Hakan'ın ise kime benzediği sosyal medyada tartışma konusu oldu. Bazı sosyal medya kullanıcılar 'anneye benziyor', derken bazı kullanıcılar 'aynı babası' yorumunda bulundu.