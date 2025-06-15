MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Pınar Deniz oğlu Fikret Hakan'ın yüzünü ilk kez gösterdi! Kimi babası dedi kimi annesi...

Yayınlandığı dönemde büyük bir ilgiyle izlenen Yargı dizisinde hayat verdiği “Ceylin” karakteriyle geniş bir hayran kitlesine sahip olan başarılı oyuncu Pınar Deniz, şimdilerde anne olmanın mutluluğunu yaşıyor. Güzel oyuncu, Babalar Günü'ne özel yaptığı paylaşımla ilk kez oğlu Fikret Hakan’ın yüzünü gösterdi.

Pınar Deniz oğlu Fikret Hakan'ın yüzünü ilk kez gösterdi! Kimi babası dedi kimi annesi...
Öznur Yaslı İkier

Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım, geçtiğimiz Eylül ayında İtalya'nın başkenti Roma'da nikah masasına oturdu. Nikahtan kısa bir süre sonra bebek bekledikleri ortaya çıkan çift, 31 Mart 2025'te oğulları Fikret Hakan'a kavuştu.

Kısa süre önce soyadını da “Pınar Deniz Yıldırım” olarak güncelleyen oyuncu, Babalar Günü'ne özel bir paylaşımla hayranlarını duygulandırdı.

KAAN 1

Pınar Deniz, eşi Kaan Yıldırım ve oğullarıyla birlikte yer aldıkları kareleri, “İyi ki babamız. Çok.” notuyla paylaştı.

KAAN 2

YORUM YAĞDI

Paylaşım kısa sürede binlerce beğeni ve tebrik yorumu aldı.

kaan 3

Fikret Hakan'ın ise kime benzediği sosyal medyada tartışma konusu oldu. Bazı sosyal medya kullanıcılar 'anneye benziyor', derken bazı kullanıcılar 'aynı babası' yorumunda bulundu.

KAAN 4

KAAN 6

kaan 5

Mynet'in Sesi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Setlere geri döndü! Son hali gündemde Setlere geri döndü! Son hali gündemde
Ünlü şarkıcı İran'dan mahsur kaldı! 'Telefon yok, internet yok'Ünlü şarkıcı İran'dan mahsur kaldı! 'Telefon yok, internet yok'

Anahtar Kelimeler:
Kaan Yıldırım Pınar Deniz
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İsrail'den 'bire yüz' tehdidi! Ardından tüm İsrailli bakanlara aynı talimat...

İsrail'den 'bire yüz' tehdidi! Ardından tüm İsrailli bakanlara aynı talimat...

Binlerce insan o uçağı takip etti! Kapatılan hava sahasına girdi! İran'da gizemli uçuş...

Binlerce insan o uçağı takip etti! Kapatılan hava sahasına girdi! İran'da gizemli uçuş...

Yüzlerce taksici iş bıraktı! Ulaşım durma noktasına geldi

Yüzlerce taksici iş bıraktı! Ulaşım durma noktasına geldi

Evinde ölü bulunmuştu... Doktorun paylaşımı kafaları karıştırdı

Evinde ölü bulunmuştu... Doktorun paylaşımı kafaları karıştırdı

Anne vahşetini gizli kamera ortaya çıkardı!

Anne vahşetini gizli kamera ortaya çıkardı!

Ünlü şarkıcı İran'dan mahsur kaldı! 'Telefon yok, internet yok'

Ünlü şarkıcı İran'dan mahsur kaldı! 'Telefon yok, internet yok'

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.