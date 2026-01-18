MAGAZİN

Pınar Deniz Riyad'da: Yeni imajı ve tarzı gündem oldu

Ünlü oyuncu Pınar Deniz, Joy Awards 2026 gecesinde lavanta halıdaki şıklığı ve yeni imajıyla tüm dikkatleri üzerine çekti. Anne olduktan sonra setlere ara veren Deniz, yaptığı açıklamayla ekranlara geri döneceğinin sinyalini verdi.

Son olarak Yargı dizisiyle ekrana gelen Pınar Deniz anne olduktan sonra setlere ara verdi. Uzun süredir gözlerden uzak olan oyuncu, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'ta düzenlenen Joy Awards'ın lavanta halısında tarzıyla tüm dikkatleri üzerine çekti.

PINAR DENİZ YENİ İMAJI BEĞENİ TOPLADI

Pınar Deniz’in yeni imajı yüzündeki değişim ise gözlerden kaçmadı. Cildinin parlaklığıyla ve saçlarının modern kesimiyle adından söz ettiren Pınar Deniz'in akışkan kumaşın omuzdan süzülen formuyla tercih ettiği tarzı da dikkat çekti.

Doğal makyajı ve hafif dalgalı saçlarıyla kombini tamamlayan Pınar Deniz sosyal medyada beğeni topladı. Ekranlara dönmeye hazırlanan Deniz'in saç modeli çok beğenirken tarzına da "İnanamıyorum çok güzel" yorumları geldi.

PINAR DENİZ SETLERE GERİ DÖNÜYOR

Kanal D ekranlarında yayınlanmış Yargı dizisinin başrollerinde oynayan Pınar Deniz, dizinin final vermesiyle uzun bir süre ekranlarda yer almıyordu. Güzel oyuncu Elle dergisine verdiği bir röportajda kendisine yöneltilen “Yeniden dönüyor musunuz sahalara” sorusuna ” Evet dönüyorum” cevabını vermişti.

