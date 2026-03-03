MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

İrem Helvacıoğlu kızı Sora'yı paylaşmaya doyamadı! Beğeni yağdı

Ünlü oyuncu İrem Helvacıoğlu, kızı Sora ile peş peşe paylaşımlar yaptı. Helvacıoğlu, kızının giydiği elbisenin ve yanındaki oyuncakların bir zamanlar kendisine ait olduğunu da not olarak ekledi.

İrem Helvacıoğlu kızı Sora'yı paylaşmaya doyamadı! Beğeni yağdı
Öznur Yaslı İkier

2024 yılında Ural Kaspar ile dünyaevine giren İrem Helvacıoğlu, kısa süre sonra anne olacağı müjdesini vermişti. Oyuncu, 15 Ekim'de kızı Sora'yı kucağına alarak ilk kez annelik heyecanını yaşadı.

İrem Helvacıoğlu kızı Sora yı paylaşmaya doyamadı! Beğeni yağdı 1

Kızıyla geçirdiği anları zaman zaman takipçileriyle paylaşan Helvacıoğlu, son olarak Sora ile yeni karelerini yayınladı. Oyuncu, kızının üzerindeki kıyafetin ve yanındaki oyuncakların kendi çocukluğundan kalma olduğunu belirtti.

İrem Helvacıoğlu kızı Sora yı paylaşmaya doyamadı! Beğeni yağdı 2

Ünlü oyuncu paylaşımında duygularını şöyle dile getirdi, "İlk fotoğraf benim için çok değerli; üzerindeki elbise ve yanındaki oyuncaklar bir zamanlar benimdi. Hayatımın en anlamlı şubat ayını geçirdim. Her anına 'iyi ki'… Zamanın acımasızca hızlı aktığını biliyordum ama sen gelince bunu daha iyi anladım. En son çocukken bu kadar dolu dolu zaman geçirdiğimi hatırlıyorum. Anların bazen yavaşlatılabildiğini; kalbimin bu kadar sıcak, güneşin bu kadar parlak ve kuşların renklerinin bu kadar canlı olduğunu en son çocukken görmüş ve hissetmiştim.

İrem Helvacıoğlu kızı Sora yı paylaşmaya doyamadı! Beğeni yağdı 3

Ben sana bir şeyler öğretmeye niyetlendiğimde, asıl öğretenin sen olduğunu anladım. Sevginin ve değerin önce insanın kendisinde olması gerekiyormuş; teşekkür ederim, sayende öğrendim. Şimdi tüm bunları sana göstermek için hazırım. Merak etme meleğim, annen hep yanında: Korktuğunda önünde, istediğinde yanında, göremediğinde arkanda, hissettiğinde ise kalbinde… Sen ne zaman istersen orada ama her daim yanında olacağım. Annen seni çok seviyor. Beni seçtiğin için teşekkürler, iyi ki geldin."

İrem Helvacıoğlu kızı Sora yı paylaşmaya doyamadı! Beğeni yağdı 4

Masrafsız bankacılığın tadını çıkarın! EFT/FAST/Havale masrafı yok

Masrafsız bankacılığın tadını çıkarın! EFT/FAST/Havale masrafı yok
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Lösemi teşhisi konmuştu! Nakil bekleniyorLösemi teşhisi konmuştu! Nakil bekleniyor
Yüz nakli yaptırmıştı! Kaşında saç çıktı! Kimse inanamadı Yüz nakli yaptırmıştı! Kaşında saç çıktı! Kimse inanamadı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
İrem Helvacıoğlu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
SON DAKİKA | Savaşta dördüncü gün! İsrail'den 'kara işgali' kararı

SON DAKİKA | Savaşta dördüncü gün! İsrail'den 'kara işgali' kararı

İran Devrim Muhafızları: "Hürmüz Boğazı kapatıldı, petrol 200 dolar olacak"

İran Devrim Muhafızları: "Hürmüz Boğazı kapatıldı, petrol 200 dolar olacak"

Ünlü futbolcudan savaş kararı! Futbolu bırakıp cepheye mi?

Ünlü futbolcudan savaş kararı! Futbolu bırakıp cepheye mi?

Fenomen dizi yayın akışından çıkarıldı! Yeni bölüm tarihi belli oldu

Fenomen dizi yayın akışından çıkarıldı! Yeni bölüm tarihi belli oldu

Akaryakıta dev zam bekleniyor: Tarih belli oldu! Güncel benzin, motorin fiyatları

Akaryakıta dev zam bekleniyor: Tarih belli oldu! Güncel benzin, motorin fiyatları

Haydarpaşa Limanı'nda gece mesaisi: 2026 model araçlar limana indirildi

Haydarpaşa Limanı'nda gece mesaisi: 2026 model araçlar limana indirildi

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.