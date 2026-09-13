Pınar Deniz, Şapkacı Kadınlar dizisiyle dönüyor! NOW ile anlaştı

Oyuncu Pınar Deniz bir süredir ekrandan uzaktaydı. Annelik molası verdiği mesleğine Nuri Bilge Ceylan’ın “Yorgun Güneş” filmiyle dönen Pınar Deniz yine iddialı bir diziyle ana akıma dönüyor.

Başarılı yıldız, 2 yıl önce ilk olarak kendisine teklif edilen ancak bebek beklediği için kabul edemediği “Şapkacı Kadınlar”la anlaştı.



AYŞE ROLÜNE HAYAT VERECEK

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Pınar Deniz, Ömür Atay’ın yöneteceği O3 Medya’nın NOW için çekeceği dizide Ayşe rolüne hayat verecek.

Necati Şahin’in yazdığı dizi İzmir’in şanlı Kurtuluş mücadelesi yıllarında geçiyor ve Ayşe adlı köylü bir kadınının şapka devrimiyle beraber kaderini yeniden yazıp bir stil ikonuna dönüşme hikâyesini anlatıyor.