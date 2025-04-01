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Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım'dan müjdeli haber geldi! Bebeklerine kavuştular...

Kanal D ekranlarında yayınlanan Yargı dizisi ile izleyici karşısına çıkan Pınar Deniz ve kendisi gibi oyuncu olan eşi Kaan Yıldırım oğullarına kavuştu.

Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım'dan müjdeli haber geldi! Bebeklerine kavuştular...
Jale Uslu

Sevilen oyuncular Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım, Eylül 2024 tarihinde İtalya'nın başkenti Roma'da evlilikle taçlandırmıştı. Bir süre sonra hamilelilk haberleri ortaya çıkmıştı ve çift sessiz kaldıktan sonra çıkan haberleri doğrulamıştı. Pınar Deniz, erkek bebek beklediklerini müjdelemişti.

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BEBEKLERİ DÜNYAYA GELDİ

Birsen Altuntaş'ın haberine göre Pınar Deniz geçtiğimiz saatlerde doğum yaptı. Anne ve bebeğin sağlığının yerinde olduğu, Kaan Yıldırım'ın Maslak Acıbadem önünde neşeli neşeli görüldüğü öğrenildi. Henüz ikiliden herhangi bir paylaşım gelmedi ve çiftin öğlen evlerine geçtiği belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
Kaan Yıldırım Pınar Deniz
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