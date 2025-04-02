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Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım'ın oğlu oldu! Bebeğin ismi merak ediliyor

Pınar Deniz ve kendisi gibi oyuncu olan eşi Kaan Yıldırım bebeklerine kavuştu. Doğum yapan Pınar Deniz'in sağlık durumunun iyi olduğunu öğrenilirken sosyal medyada Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım'ın oğlunun adı merak edildi.

Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım'ın oğlu oldu! Bebeğin ismi merak ediliyor
Kubra Akalın

Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım geçtiğimiz saatlerde oğullarına kavuştu. 17 Eylül 2024 tarihinde İtalya'nın başkenti Roma'da evlen çift çocuklarını Türkiye'de doğurdu.

Erkek bebek dünyaya getiren Deniz isim konusunda, "Erkek ismi zormuş. Tavsiyeniz var mı?" demişti.

Pınar Deniz açıklamasında "Oğlum inşallah ileride buna üzülmez. Kız çocuğu diye hayal etmiştim. Ama şu an erkek olduğu için çok mutluyum" demişti.

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PINAR DENİZ VE KAAN YILDIRIM OĞULLARINA KAVUŞTU

Pınar Deniz hamilelik sürecine dair konuşurken "Kaan yardımcı oluyor, bana her konuda yardımcı oluyor sağ olsun, zorlanmıyorum. 'Kaan'ı zorlamıyorum bunu merak ediyorsanız, Kaan'ı zorladığım bir durum yok" demişti.

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Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım doğum haberleri sonrası da bir açıklamada bulunmadı. Pınar Deniz'in oğluna ne isim koyduğu merak edilirken henüz bu konuda da bir bilgi bulunmuyor.

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Anahtar Kelimeler:
Kaan Yıldırım Pınar Deniz
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