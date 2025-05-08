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Pınar Eczacıbaşı'na veda! Ünlü isimler akın etti! Gözyaşları sel oldu

Genç Yönetici ve İş İnsanları Derneği (GYİAD) Yüksek İstişare Kurulu üyesi ve Türkiye-Lüksemburg İş Konseyi'nin kurucu Başkanı Pınar Eczacıbaşı 65 yaşında hayata gözlerini yumdu. Pınar Eczacıbaşı'nın cenaze törenine ünlü isimler akın etti.

Pınar Eczacıbaşı'na veda! Ünlü isimler akın etti! Gözyaşları sel oldu
Öznur Yaslı İkier

Genç Yönetici ve İş İnsanları Derneği (GYİAD) Yüksek İstişare Kurulu üyesi ve Türkiye-Lüksemburg İş Konseyi'nin kurucu Başkanı Pınar Eczacıbaşı son yolculuğuna uğurlandı.

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Pınar Eczacıbaşı için bugün Zincirlikuyu Camii’nde öğle namazının ardından cenaze namazı kılındı. Eczacıbaşı'nın cenaze törenine ünlü isimler akın etti.

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Cenaze törenine sanat ve iş dünyasından pek çok isim katıldı. Pınar Eczacıbaşı'na gözyaşlarıyla veda edildi. Törene gelenler arasında Demet Akbağ ve Cem Hakko vardı.

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PINAR ECZACIBAŞI KİMDİR?

İş hayatında üstlendiği aktif rolle bir çok kadın girişimciye örnek olan Pınar Eczacıbaşı, kariyerine Eczacıbaşı Grup'ta pazarlama bölümünde başladı.

Sonrasında kariyerini Eczacıbaşı’nda finans sektöründe sürdüren başarılı iş insanı, Manufacturers' Hanover Trust Company-İstanbul'da kredi-pazarlama bölümünde çalıştı ve ardından Tekstilbank’ta Muhabir İlişkiler Bölüm Müdürü olarak görev aldı.

N.V Barings - İstanbul'da finansal kurumlara pazarlamadan sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı yaptı.

1998 yılından itibaren çeşitli kurumlara ve kişilere finans desteği veren Pınar Eczacıbaşı, 2004 yılında GP-Trust Finansal Yönetim ve Danışmanlık şirketini kurdu.

Avrupa Yatırım Fonu bünyesindeki girişimlerde stratejik görevler aldı ve TGIF (Turkey Growth and Innovation Fund) yatırım komitesinde yer aldı. Genç Yönetici ve İş İnsanları Derneği (GYİAD) Yüksek İstişare Kurulu üyesi ve Türkiye-Lüksemburg İş Konseyi'nin kurucu başkanı.

65 yaşındaki Pınar Eczacıbaşı 6 Mayıs 2025 tarihinde tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

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