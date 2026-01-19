MAGAZİN

Pınar Erbaş neden kovuldu? Pınar Erbaş kimdir, kaç yaşında?

Pınar Erbaş Show TV'deki işinden kovuldu. Mehmet Akif Ersoy ile 8 ay evli kalan spiker gündemde. Pınar Erbaş kimdir, kaç yaşında? İşte merak edilenler...

Pınar Erbaş neden kovuldu? Pınar Erbaş kimdir, kaç yaşında?

Son günlerde sosyal medyada ve magazin gündeminde sıkça konuşulan isimlerden biri olan Pınar Erbaş, yaşanan gelişmelerin ardından merak konusu oldu. “Pınar Erbaş kimdir?”, “Pınar Erbaş neden kovuldu?” soruları arama motorlarında en çok araştırılan başlıklar arasına girerken, Erbaş’ın kariyeri ve işten çıkarılma sürecine dair detaylar da dikkat çekiyor. İşte Pınar Erbaş hakkında merak edilenler...

PINAR ERBAŞ'IN ESKİ EŞİ KİM?

Habertürk TV Genel Yayın Yönetmeni olduğu dönemde uyuşturucu operasyonunda tutuklanan Mehmet Akif Ersoy ve Pınar Erbaş 8 ay evli kalmıştı. Pınar Erbaş eski eşi hakkındaki fuhuş ve uyuşturucu iddiaları sonrasında spikerliğe ara vermişti.

PINAR ERBAŞ KAÇ YAŞINDA?

Pınar Erbaş 1987 yılında dünyaya gelmiştir. İstanbul’da doğan Erbaş, iletişimci ve televizyon sunucusu olarak tanınıyor.

PINAR ERBAŞ NEDEN KOVULDU?

Pınar Erbaş Show TV'deki işinden kovuldu. Spiker Pınar Erbaş kovulma sebebini şu sözlerle duyurdu:

"Her haberi tarafsızlıkla iletmekle yükümlü bir ana haber spikeri olduğum halde, “eski eş ile ilgili haberleri” sunmam istenmediği için görevime son verildi. Kısa bir izin dönemindeydim. Önce iznim uzatıldı, sonraki süreçte ise aynı yerde işe dönüşümün olmayacağı tarafıma bildirildi."

Pınar Erbaş
