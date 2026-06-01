Pis Yedili'ni Elçin'i Daha 17 dizisinde ortaya çıktı! "Yaşlı hissettim"

Bir dönemin en popüler gençlik dizileri arasında yer alan Pis Yedili dizisinde Elçin karakterine hayat veren Melis Babadağ uzun süredir gözlerden uzaktaydı.
Melis Babadağ ekrana Daha 17 dizisiyle döndü.
Kanal D’nin pazar akşamı izleyiciyle buluşacak yeni dizisi Daha 17’de Özlem'e hayat veren Melis Babadağ; emekçi ve fedakâr bir anneyi oynuyor.
Oğlu Barış için her şeyi göze alan Özlem olarak seyirci karşısına çıkan Melis Babadağ son haliyle gündem oldu.
Sosyal medyada oyuncunun ekrana döndüğünü fark edenler "Pis Yedili Elçin’i bir anda liseli annesi rolünde görünce yaşlı hissettim", "Vay be yıllar geçip gitmiş", "Of hepimiz yaşlandık" yorumlarında bulundu.
Daha 17’de Özlem'e hayat veren Melis Babadağ; 42 yaşında.
