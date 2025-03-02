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Piyasa 2. bölümde yine zorla birlikte olma sahnesi! Tepki yağdı: Ne gerek vardı bu rezilliğe?

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
02.03.2025 11:43
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İlayda Alişan ve Alp Navruz'un başrollerini paylaştığı Piyasa dizisi 2. bölümüyle de sosyal medyada tepki çekti. Münevver'in evlendiği adam tarafından tehditle ve zorla birlikte olması seyirciyi çıldırttı. Piyasa'daki sahnelere "Rezillik" yorumları yağdı.

Piyasa 2. bölümde yine zorla birlikte olma sahnesi! Tepki yağdı: Ne gerek vardı bu rezilliğe?

Kanal D'nin gündemde olan dizisi Piyasa'nın ikinci bölümü de sosyal medyada eleştiri aldı. İlayda Alişan ve Alp Navruz'un başrollerini paylaştığı dizide ilk bölümde Münevver'in zorla evlendiği Azar tarafından ilişkiye zorlanması dikkat çekmişti.

PİYASA 2. BÖLÜMDE NE OLDU?

Piyasa 2. bölümde de benzer sahneler vardı. Münevver'i gizli gizli takip eden Azar sete geldi. Silahla Münevver'i tehdit eden Azar, "Sen oyuncu olmaya mı kaçtın, neden kaçtın?' dedi.

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Azar, arabayla Münevver'i kaçırdı ve tehdit etti. Kardeşlerini bırakma şartıyla zorla Münevveer ile olan Azar daha sonra ise kadına ormanın ortasında bıraktı.

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İlayda Alişan'ın hayat verdiği Münevver zorla Azar ile olduktan sonra şoka girdi. Ormanın ortasında tek başına kalan Münevver 3. bölüm fragmanında ise "Çok pisim ben" diyerek ağlama krizine giriyordu.

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Münevver'in başına gelenler ve zorla ilişki sahnesi seyirciyi çok rahatsız etti. Seyirci rahatsız eden sahnelerle ilgili "Bu rezilliğe gerek var mıydı?", "Rezillik güzel giden diziyi bu sahnelerle mahvedecekler", "Bu rezilliği neyle açıklayacaksınız, "Leş gibi dizi yapmışsınız kadına tecavüz şiddet ne ararsan var" tepkiler yağdı.

İşte bazı seyircilerin paylaşımları...

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Anahtar Kelimeler:
İlayda Alişan
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