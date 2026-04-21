Popstar Mehtap iki beden inceldi! Son hali gündemde

Orhan Gencebay, Bülent Ersoy ve Ebru Gündeş'in jüri üyeliği yaptığı Popstar Alaturka programı ile hayatımıza giren Mehtap Yılmaz son haliyle gündemde.

Popstar Alaturka ile tanınan ve güçlü sesiyle hafızalara kazınan Mehtap Yılmaz, yaşadığı sağlık sorunlarının ardından gözlerden uzak kalmıştı. Bir dönem geçirdiği kısmi felçle zor günler yaşayan Yılmaz’ın değişimini görenler şaşkınlığını gizleyemedi.

Uzun süredir gözlerden uzak olan Popstar Mehtap iki beden incelerek bir hayli zayıfladı.

Ayrıca Mehtap Yılmaz maskülen tarzının aksine, bu kez daha feminen bir kombinle dikkat çekti.

Popstar Mehtap'ın son haline sosyal medyada yorumlar da gecikmedi.

KISMİ FELÇ GEÇİRMİŞTİ

Popstar Mehtap evinde rahatsızlanmış ve apar topar hastaneye kaldırılmıştı. Ünlü isim beynine pıhtı atması sonucu kısmı felç geçirmiş ve günlerce yoğun bakımda kalmıştı.