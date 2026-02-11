Survivor Sema umreye gitti! Türbanlı pozlarını paylaştı

Survivor All Star 2025'in iddialı isimlerinden Sema Aydemir yarışmanın öne çıkan isimlerinden. Sosyal medya paylaşımları ve açıklamalarıyla dikkat çeken Survivor Sema umreye gitti.



Umreye giden Aydemir, kutsal topraklarda çektirdiği kareleri ''Ben geldim Allah'ım. Çok anlatacaklarım, çok özürüm, çok duam var'' notuyla Instagram hesabından yayımladı.

Sosyal medyada türbanlı halini beğeni yapan Sema'ya "Allah kabul etsin" yorumları da geldi.

Öte yandan Survivor Sema geçtiğimiz sezon için, "Survivor 2025'e gelirken çok farklı sezon olacağının farkındaydım. Geçen sene çok kötü şeyler yaşadım ve benim maceram böyle bitsin istemedim." ifadeleriyle dikkat çekmişti.