MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Survivor Sema umreye gitti! Türbanlı pozlarını paylaştı

Survivor Sema Aydemir, umre ziyaretiyle dikkat çekti. Kutsal topraklardan paylaşım yapan 40 yaşındaki milli atlet, “Ben geldim Allah’ım" notuyla pozlarını paylaştı.

Survivor Sema umreye gitti! Türbanlı pozlarını paylaştı

Survivor All Star 2025'in iddialı isimlerinden Sema Aydemir yarışmanın öne çıkan isimlerinden. Sosyal medya paylaşımları ve açıklamalarıyla dikkat çeken Survivor Sema umreye gitti.

Survivor Sema umreye gitti! Türbanlı pozlarını paylaştı 1
Umreye giden Aydemir, kutsal topraklarda çektirdiği kareleri ''Ben geldim Allah'ım. Çok anlatacaklarım, çok özürüm, çok duam var'' notuyla Instagram hesabından yayımladı.

Survivor Sema umreye gitti! Türbanlı pozlarını paylaştı 2

Sosyal medyada türbanlı halini beğeni yapan Sema'ya "Allah kabul etsin" yorumları da geldi.

Survivor Sema umreye gitti! Türbanlı pozlarını paylaştı 3

Öte yandan Survivor Sema geçtiğimiz sezon için, "Survivor 2025'e gelirken çok farklı sezon olacağının farkındaydım. Geçen sene çok kötü şeyler yaşadım ve benim maceram böyle bitsin istemedim." ifadeleriyle dikkat çekmişti.

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
TikTok fenomenleri saç saça baş başa kavga etti! Görüntüler hızla yayıldıTikTok fenomenleri saç saça baş başa kavga etti! Görüntüler hızla yayıldı
Survivor'da tansiyon yükseldikçe yükseldi! İki isim birbirine girdiSurvivor'da tansiyon yükseldikçe yükseldi! İki isim birbirine girdi

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Sema Aydemir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Akın Gürlek Adalet Bakanı, Mustafa Çiftçi İçişleri Bakanı oldu

Akın Gürlek Adalet Bakanı, Mustafa Çiftçi İçişleri Bakanı oldu

Küçük kıza cinsel taciz iddiası! CHP'li belediye başkanı tutuklandı

Küçük kıza cinsel taciz iddiası! CHP'li belediye başkanı tutuklandı

"Devre arasında gönderilir" derken piyasa değeri 30 milyon Euro'yu buldu!

"Devre arasında gönderilir" derken piyasa değeri 30 milyon Euro'yu buldu!

Emekli maaşını açıkladı! Gündem oldu

Emekli maaşını açıkladı! Gündem oldu

'Mevduatta bu getiri yok' Altın bozduracaklara rakam verdi

'Mevduatta bu getiri yok' Altın bozduracaklara rakam verdi

10 Şubat Salı güncel altın fiyatları

10 Şubat Salı güncel altın fiyatları

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.