Survivor'da tansiyon yükseldikçe yükseldi! Nagihan Karadere ve Seren Ay Çetin birbirine girdi

Survivor 2026’nın yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz izleyicilerin ilgisini çekti. Tanıtımda Ünlüler takımında mücadele eden Nagihan Karadere ile Seren Ay Çetin arasında sert bir gerilim yaşandığı görüldü.

Tartışmanın alevlendiği anlarda iki ismin birbirine temas etmesi, fragmanın en çok konuşulan detaylarından biri oldu. Yaşanan büyük kavga sonrası sinirlerine hakim olamayan boksör Seren Ay Çetin'in arkadaşı Nagihan'a sert söyler sarf ettiği duyuldu.

Takım arkadaşlarının yatıştırmaya çalıştığı ikiliden Çetin'in gözyaşlarına hakim olamadığı anlar sosyal medyada gündem oldu.

Nagihan, ''Niye abartıyorsun bir şeyleri'' diyerek kendisine bağıran Seren Ay'ın üzerine yürüyerek takım arkadaşını sertçe itti. Nagihan Karadere'nin ''Neyi abartıyorum. Kolumu böyle yırttın. Yırttın kolumu'' dediği duyuldu.

Nagihan ve Seren Ay, 11 Şubat akşamı ekrana gelecek yeni bölümde ada konseyinde yüzleşecek.