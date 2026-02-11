MAGAZİN

Survivor'da tansiyon yükseldikçe yükseldi! Nagihan Karadere ve Seren Ay Çetin birbirine girdi

Survivor Ünlüler Gönüllüler’de yarışmacılar, hem zorlu parkurlar hem de açlıkla sınanmayı sürdürüyor. Büyük ilgi gören yarışmanın yeni bölüm tanıtımı izleyiciyle buluştu. Yayınlanan fragmanda Nagihan Karadere ile Seren Ay Çetin arasında yaşanan tartışma dikkat çekti. Gergin anlar kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Survivor'da tansiyon yükseldikçe yükseldi! Nagihan Karadere ve Seren Ay Çetin birbirine girdi
Öznur Yaslı İkier

Survivor 2026’nın yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz izleyicilerin ilgisini çekti. Tanıtımda Ünlüler takımında mücadele eden Nagihan Karadere ile Seren Ay Çetin arasında sert bir gerilim yaşandığı görüldü.

Tartışmanın alevlendiği anlarda iki ismin birbirine temas etmesi, fragmanın en çok konuşulan detaylarından biri oldu. Yaşanan büyük kavga sonrası sinirlerine hakim olamayan boksör Seren Ay Çetin'in arkadaşı Nagihan'a sert söyler sarf ettiği duyuldu.

Survivor da tansiyon yükseldikçe yükseldi! Nagihan Karadere ve Seren Ay Çetin birbirine girdi 1

Takım arkadaşlarının yatıştırmaya çalıştığı ikiliden Çetin'in gözyaşlarına hakim olamadığı anlar sosyal medyada gündem oldu.

Survivor da tansiyon yükseldikçe yükseldi! Nagihan Karadere ve Seren Ay Çetin birbirine girdi 2

Nagihan, ''Niye abartıyorsun bir şeyleri'' diyerek kendisine bağıran Seren Ay'ın üzerine yürüyerek takım arkadaşını sertçe itti. Nagihan Karadere'nin ''Neyi abartıyorum. Kolumu böyle yırttın. Yırttın kolumu'' dediği duyuldu.

Survivor da tansiyon yükseldikçe yükseldi! Nagihan Karadere ve Seren Ay Çetin birbirine girdi 3

Nagihan ve Seren Ay, 11 Şubat akşamı ekrana gelecek yeni bölümde ada konseyinde yüzleşecek.

Survivor da tansiyon yükseldikçe yükseldi! Nagihan Karadere ve Seren Ay Çetin birbirine girdi 4

survivor Nagihan Karadere
ne Survivormus Nagihan gibi bir insanı 10 yıldır karşımıza getiryor ülke de başka insan yokmu ya
acun nagihani boşuna getirmedi. Her yıl demirbaş oyuncu.
