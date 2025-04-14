Prens 3. sezon ne zaman başlıyor? Yayın tarihi belli oldu

Nisan ayında yayınlanması beklenen Prens’in yeni sezonu, ufak bir gecikmeyle de olsa izleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor. Giray Altınok’un başrolünde yer aldığı ve Kerem Özdoğan ile birlikte senaryosunu yazdığı Prens 3. sezonuyla merak edildi.

“Prens 3. sezon ne zaman yayınlanacak?” sorusunun yanıtı artık net: 9 Mayıs 2025!

9 Mayıs Cuma günü, Max ekranlarında yepyeni bölümlerle izleyicisini ekran başına kilitleyecek olan Prens 3. sezonda “Kadınlar Çağı” başlıyor.

Kadın karakterlerin ön planda olacağı bu sezonda, Prens’in hangi olaylarla karşılaşacağını henüz bilmiyoruz; ancak bol entrika, mizah ve sürpriz gelişmeler bizleri bekliyor gibi görünüyor.

PRENS OYUNCULARI

Dizide başrol oyuncusu Giray Altınok’un yanı sıra Ceyda Düvenci, Serdar Orçin, Çağdaş Onur Öztürk, Derya Pınar Ak, Onur Özaydın, Bahadır Vatanoğlu, Canberk Gültekin, Kerem Özdoğan, Cansu Diktaş Altınok gibi başarılı isimler yer alıyor.

Üçüncü sezonda ise güçlü oyuncu kadrosuna Yiğit Özşener, Binnur Kaya, Tansu Biçer, Burcu Özberk, Burak Dakak gibi isimlerle birlikte Cihat Parıltı, Onur Berk Aslanoğlu, Mustafa Kırantepe, Şahverdi Ali Eren, Orhan Alkaya, Ceren Kesim, Tuana Gizem Uzunlar, Enis Yıldız, Orçun Erteman, Sermet Yeşil, İrem Hergün ve Gizem Ayaz dahil oldu.