MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Prens 3. sezon ne zaman başlıyor? Yayın tarihi belli oldu

İlk sezonundan bu yana geniş bir hayran kitlesine ulaşan Prens dizisi, 3. sezonuyla geri dönüyor! Merakla beklenen yeni sezonun yayın tarihi sonunda açıklandı. Prens’in 3. sezonu ne zaman?

Prens 3. sezon ne zaman başlıyor? Yayın tarihi belli oldu
Kubra Akalın

Nisan ayında yayınlanması beklenen Prens’in yeni sezonu, ufak bir gecikmeyle de olsa izleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor. Giray Altınok’un başrolünde yer aldığı ve Kerem Özdoğan ile birlikte senaryosunu yazdığı Prens 3. sezonuyla merak edildi.

“Prens 3. sezon ne zaman yayınlanacak?” sorusunun yanıtı artık net: 9 Mayıs 2025!

9 Mayıs Cuma günü, Max ekranlarında yepyeni bölümlerle izleyicisini ekran başına kilitleyecek olan Prens 3. sezonda “Kadınlar Çağı” başlıyor.

Kadın karakterlerin ön planda olacağı bu sezonda, Prens’in hangi olaylarla karşılaşacağını henüz bilmiyoruz; ancak bol entrika, mizah ve sürpriz gelişmeler bizleri bekliyor gibi görünüyor.

Ekran görüntüsü 2025-04-14 093613

PRENS OYUNCULARI

Dizide başrol oyuncusu Giray Altınok’un yanı sıra Ceyda Düvenci, Serdar Orçin, Çağdaş Onur Öztürk, Derya Pınar Ak, Onur Özaydın, Bahadır Vatanoğlu, Canberk Gültekin, Kerem Özdoğan, Cansu Diktaş Altınok gibi başarılı isimler yer alıyor.

Ekran görüntüsü 2025-04-14 093700

Üçüncü sezonda ise güçlü oyuncu kadrosuna Yiğit Özşener, Binnur Kaya, Tansu Biçer, Burcu Özberk, Burak Dakak gibi isimlerle birlikte Cihat Parıltı, Onur Berk Aslanoğlu, Mustafa Kırantepe, Şahverdi Ali Eren, Orhan Alkaya, Ceren Kesim, Tuana Gizem Uzunlar, Enis Yıldız, Orçun Erteman, Sermet Yeşil, İrem Hergün ve Gizem Ayaz dahil oldu.

Mynet'in Sesi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Sivasspor'un pankartına tepki yağıyor! Ünlü oyuncu sert çıktıSivasspor'un pankartına tepki yağıyor! Ünlü oyuncu sert çıktı
Hadise sahnede gözyaşlarını tutamadı! "Mahvoldum" diyerek...Hadise sahnede gözyaşlarını tutamadı! "Mahvoldum" diyerek...

Anahtar Kelimeler:
Giray Altınok
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Üniversiteyi yasa boğan ölüm! Genç doçent hayatını kaybetti, eşi ve oğlu yaralı

Üniversiteyi yasa boğan ölüm! Genç doçent hayatını kaybetti, eşi ve oğlu yaralı

Gram altın için 5100 TL rakamını verdi! Uzmanlardan kritik yorum

Gram altın için 5100 TL rakamını verdi! Uzmanlardan kritik yorum

3 kişi birleşip alıyor! Ya geliri bölüşüyor ya da satıp kar ediyorlar

3 kişi birleşip alıyor! Ya geliri bölüşüyor ya da satıp kar ediyorlar

Sergen Yalçın'dan çok konuşulacak şampiyonluk sözleri!

Sergen Yalçın'dan çok konuşulacak şampiyonluk sözleri!

Kanlı eylemleriyle adını duyuran mafyadan, savcı için ölüm talimatı! 'Savcı kıl bir adam! Laftan anlamıyor'

Kanlı eylemleriyle adını duyuran mafyadan, savcı için ölüm talimatı! 'Savcı kıl bir adam! Laftan anlamıyor'

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.