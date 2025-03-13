Prens'in yıldızı Kerem Özdoğan baba oluyor! Kızının ismi bakın ne olacak

Son dönemin en sevilen dijital projelerinden biri olan Prens'te aktörlük yönleriyle de beğeni toplayan Kerem Özdoğan müjdeyi verdi. 2022'de Cansu Özdoğan ile evlenen Kerem Özdoğan baba olacağını duyurdu.

Kerem Özdoğan ile Cansu Özdoğan, "Sürpriz anne - baba" notuyla birlikte çektirdikleri fotoğrafları sosyal medya hesaplarından paylaştılar.

Fotoğraflarda Cansu Özdoğan'ın karnının belirginleştiği görüldü. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Kerem Özdoğan'ın bir kızı olacağı öğrenildi.

Kerem Özdoğan ismini Leyla koyacakları bebekleriyle ilgili Birsen Altuntaş’ın youtube kanalına verdiği röportajda “Eşim Leyla ismini çok seviyor. Kız olursa Leyla olsun demişti. Daha hamile olmadan önce isim belliydi” dedi.

Oyuncu Giray Altınok da yakın arkadaşlarını; "O gözde çiftim" yorumuyla tebrik etti.