MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Prens'in yıldızı Kerem Özdoğan baba oluyor! Kızının ismi bakın ne olacak

Prens'in yıldızı Kerem Özdoğan baba oluyor! Kızının ismi bakın ne olacak

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
13.03.2025 16:55
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Blutv'nin fenomen dizisi Prens'in aktör kimliğiyle beğeni toplayan başarılı yazarlarından Kerem Özdoğan baba oluyor. Kerem Özdoğan kızına vereceği ismi de açıkladı.

Prens'in yıldızı Kerem Özdoğan baba oluyor! Kızının ismi bakın ne olacak

Son dönemin en sevilen dijital projelerinden biri olan Prens'te aktörlük yönleriyle de beğeni toplayan Kerem Özdoğan müjdeyi verdi. 2022'de Cansu Özdoğan ile evlenen Kerem Özdoğan baba olacağını duyurdu.

Kerem Özdoğan ile Cansu Özdoğan, "Sürpriz anne - baba" notuyla birlikte çektirdikleri fotoğrafları sosyal medya hesaplarından paylaştılar.

KEREM 1

Fotoğraflarda Cansu Özdoğan'ın karnının belirginleştiği görüldü. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Kerem Özdoğan'ın bir kızı olacağı öğrenildi.

kerem 2

Kerem Özdoğan ismini Leyla koyacakları bebekleriyle ilgili Birsen Altuntaş’ın youtube kanalına verdiği röportajda “Eşim Leyla ismini çok seviyor. Kız olursa Leyla olsun demişti. Daha hamile olmadan önce isim belliydi” dedi.

Oyuncu Giray Altınok da yakın arkadaşlarını; "O gözde çiftim" yorumuyla tebrik etti.

Mynet'in Sesi
Kızı Zeyno gündemde! Katıldığı yarışmada ikinci oldu! ''Hem güzel hem yetenekli''Kızı Zeyno gündemde! Katıldığı yarışmada ikinci oldu! ''Hem güzel hem yetenekli''
Yılın kadını seçilmişti! Şimdi de stüdyoya girdiYılın kadını seçilmişti! Şimdi de stüdyoya girdi
Anahtar Kelimeler:
Oyuncu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Zam beklerken yatan maaşları görünce iş bıraktılar

Zam beklerken yatan maaşları görünce iş bıraktılar

Tren dolusu ceset! Tabutlar böyle taşındı

Tren dolusu ceset! Tabutlar böyle taşındı

Kızı Zeyno gündemde! Katıldığı yarışmada ikinci oldu! ''Hem güzel hem yetenekli''

Kızı Zeyno gündemde! Katıldığı yarışmada ikinci oldu! ''Hem güzel hem yetenekli''

Uzman isim 'fiyata odaklanmayın' diyerek açıkladı 'O rakamları...'

Uzman isim 'fiyata odaklanmayın' diyerek açıkladı 'O rakamları...'

Deniz kumundan yapılan apartmanda kentsel dönüşüm isteyen yöneticiye kabusu yaşattılar! "İftara iki dakika kala..."

Deniz kumundan yapılan apartmanda kentsel dönüşüm isteyen yöneticiye kabusu yaşattılar! "İftara iki dakika kala..."

Ahlaksız adam yakalandı

Ahlaksız adam yakalandı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Geri ödemesiz 20.000 TL avans! Bankaya gitmeden kolay başvuru...

Geri ödemesiz 20.000 TL avans! Bankaya gitmeden kolay başvuru...

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Bahar Fırsatları devam ediyor! İşte %50'yi aşan indirimleriyle öne çıkan markalar

Bahar Fırsatları devam ediyor! İşte %50'yi aşan indirimleriyle öne çıkan markalar

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.