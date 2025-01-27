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  4. Rabia Soytürk yeni yaşını kutladı! Tüylü montunun içine neredeyse hiçbir şey giymedi

Rabia Soytürk yeni yaşını kutladı! Tüylü montunun içine neredeyse hiçbir şey giymedi

27.01.2025 07:57
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Duy Beni, Veda Mektubu, Kör Nokta gibi yapımlarla tanınan ünlü oyuncu Rabia Soytürk yeni yaşını arkadaşlarıyla kutladı. Rabia Soytürk'ün iddialı seçimi dikkat çekti.

Rabia Soytürk yeni yaşını kutladı! Tüylü montunun içine neredeyse hiçbir şey giymedi

Son olarak Kör Nokta dizisiyle adından söz ettiren ünlü oyuncu Rabia Soytürk özel hayatıyla da gündeme geliyordu. Bir süre önce sevgilisi Samet Vuruşan ile ayrılan oyuncunun ayrılığı kısa sürmüştü.

Evlilik hazırlığı sırasında ayrılık kararı alan çift daha sonra sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımla barıştıklarını resmen duyurmuştu.

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Rabia Soytürk son olarak yeni yaşını kutladı. 26. yaş gününde sevgilisiyle pozlar veren Rabia Soytürk tarzıyla da dikkat çekti.

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Siyah tüylü montunun içine yalnızca sütyen giyen oyuncu tarzıyla adından söz ettirdi. Rabia Soytürk'ün tarzı sosyal medyayı ikiye böldü. Kimi oyuncuyu çok beğenirken kimi de tarzını fazla açık buldu.

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Oyuncu daha önce stiliyle ilgili "Benim stilimi modum ve ruh halim belirler. O yüzden o an gördüğümde hoşuma giden ve giydiğimde de beni yansıttığını düşündüğüm parçaları tercih ederim" demişti.

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Anahtar Kelimeler:
rabia soytürk
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