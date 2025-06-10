Rafet El Roman'ın kızı Su El Roman mini elbiseyle sahneye çıkmak isteyince babası izin vermedi

Rafet El Roman’ın Tuğba Altıntop’la evliliğinden olan büyük kızı Su El Roman babasının izinden gidiyor.

Bir süre önce yaptırdığı estetiklerle ilgili gündeme gelen ünlü isim babasının kızıp kızmadığına dair soruya "Estetik yaptırdım. Bunu saklayamam çünkü önceden burnum bayağı farklıydı. Ama anne ve babamın haberi vardı. Gizli bir durum yoktu. Sonuçta babamın izni olmadan kız kardeşim estetik yaptıramazdı çünkü 18 yaşından küçüktü. İyi ki de yaptırmışım" demişti.

Sosyal medyada iddialı pozlarıyla gündeme gelen Su El Roman babasıyla düet yaptı. Su sosyal medyada babasıyla sahne almadan önce kıyafet seçtiği anları paylaştı.

Su El Roman'ın uzun kıyafet seçimi dikkat çekerken babasıyla yaşadığı bir anı da gündeme geldi. Su yaşadıklarını şöyle anlatmıştı:

"Siyah bir mini elbise almıştım. Altına da çizme giyecektim. Babam seni asla böyle sahneye çıkarmam demişti. Alternatifim olmadığı için eşofman ve ceketle sahneye çıkmıştım."