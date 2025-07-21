Rafet El Roman kızı Su'yun cesur kıyafetini beğenmedi! "Hadise, Gülşen ya da Ajda Pekkan..."

Rafet El Roman’ın Tuğba Altıntop’la evliliğinden olan büyük kızı Su El Roman babasının izinden gidiyor. Sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren Su, yaptırdığı estetiklerle de gündeme gelmişti.

Sosyal medyada iddialı pozlarıyla gündeme gelen Su El Roman babasıyla düet yaptı. Bu düet için klip çeken baba kız bazı sorunlar yaşadı. Rafet El Roman kızının cesur seçimlerinden rahatsız oldu.

Kızının kıyafetlerine karıştığını açıklayan Rafet El Roman şunları söyledi:

"Kızımla en son klip çektik onun bile kıyafetlerine karıştım. O da kızdı bana. Ben de ona 'Benimle bir sahnede ya da klipte yer alıyorsan lütfen benim de kendime göre prensiplerim ve 30 yıldır saygınlığım var. Anlayış gösterirsen sevinirim' dedim. Sonunda benim dediğim oldu. Bu sefer babasını dinledi."

"CESUR AMA BİR YERDE..."

Roman, kadın sanatçıların sahne kıyafetleriyle ilgili de şöyle konuştu:

"Hadise, Gülşen ya da Ajda Pekkan, anarşist sanatçılar. Cesur ama bir yerde bu eleştirilere karşı yaptıkları protesto gibi geliyor. 'İstediğim gibi giyinirim' gibisinden bence" dedi.