MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Rafet El Roman kızı Su'yun cesur kıyafetini beğenmedi! "Hadise, Gülşen ya da Ajda Pekkan..."

Tuğba Altıntop ile ünlü şarkıcı Rafet El Roman'ın kızı Su El Roman sosyal medyada cesur pozlarıyla gündeme geliyor. Ancak babası bu durumdan çok da memnun değil. Rafet El Roman son olarak kızıyla bir klip çekiminde yaşadıklarını anlattı.

Rafet El Roman kızı Su'yun cesur kıyafetini beğenmedi! "Hadise, Gülşen ya da Ajda Pekkan..."
Kubra Akalın

Rafet El Roman’ın Tuğba Altıntop’la evliliğinden olan büyük kızı Su El Roman babasının izinden gidiyor. Sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren Su, yaptırdığı estetiklerle de gündeme gelmişti.

Sosyal medyada iddialı pozlarıyla gündeme gelen Su El Roman babasıyla düet yaptı. Bu düet için klip çeken baba kız bazı sorunlar yaşadı. Rafet El Roman kızının cesur seçimlerinden rahatsız oldu.

Kızının kıyafetlerine karıştığını açıklayan Rafet El Roman şunları söyledi:

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Babası mini elbiseye izin vermedi! Sahneye... Babası mini elbiseye izin vermedi! Sahneye...

"Kızımla en son klip çektik onun bile kıyafetlerine karıştım. O da kızdı bana. Ben de ona 'Benimle bir sahnede ya da klipte yer alıyorsan lütfen benim de kendime göre prensiplerim ve 30 yıldır saygınlığım var. Anlayış gösterirsen sevinirim' dedim. Sonunda benim dediğim oldu. Bu sefer babasını dinledi."

Rafet El Roman kızı Su yun cesur kıyafetini beğenmedi! "Hadise, Gülşen ya da Ajda Pekkan..." 1

"CESUR AMA BİR YERDE..."

Roman, kadın sanatçıların sahne kıyafetleriyle ilgili de şöyle konuştu:

Rafet El Roman kızı Su yun cesur kıyafetini beğenmedi! "Hadise, Gülşen ya da Ajda Pekkan..." 2

"Hadise, Gülşen ya da Ajda Pekkan, anarşist sanatçılar. Cesur ama bir yerde bu eleştirilere karşı yaptıkları protesto gibi geliyor. 'İstediğim gibi giyinirim' gibisinden bence" dedi.

Rafet El Roman kızı Su yun cesur kıyafetini beğenmedi! "Hadise, Gülşen ya da Ajda Pekkan..." 3

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Tatile çıktı, görenlere "Hiç giymesen de olurmuş" dedirttiTatile çıktı, görenlere "Hiç giymesen de olurmuş" dedirtti
Fatih Altaylı'nın koltuğuna Cem Yılmaz oturdu! "Bu iddianameye girsin istemiyorum"Fatih Altaylı'nın koltuğuna Cem Yılmaz oturdu! "Bu iddianameye girsin istemiyorum"

Anahtar Kelimeler:
Rafet El Roman
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
'Fiyatına 1 milyon TL zam gelecek' Yeni ÖTV ile fiyatı artacak araçlar

'Fiyatına 1 milyon TL zam gelecek' Yeni ÖTV ile fiyatı artacak araçlar

Serdar Ortaç'tan üzen sözler! Mirasını kime bıraktığını açıkladı

Serdar Ortaç'tan üzen sözler! Mirasını kime bıraktığını açıkladı

Çok sayıda hayvan çığlıklar içinde can verdi

Çok sayıda hayvan çığlıklar içinde can verdi

Bir kişide 122 milyon TL fark çıktı! Tek tek çağrılıyorlar 'Herkes ödemek zorunda'

Bir kişide 122 milyon TL fark çıktı! Tek tek çağrılıyorlar 'Herkes ödemek zorunda'

Aile hekimleri ve eczaneler için yeni düzenleme

Aile hekimleri ve eczaneler için yeni düzenleme

Borsa, kripto, yatırım... 11 ilde dev operasyon!

Borsa, kripto, yatırım... 11 ilde dev operasyon!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.