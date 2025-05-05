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Ragga Oktay yıllar sonra ortaya çıktı! Hollanda-Türkiye arasında mek ‘Müziği bırakmadım’

90’ların popüler yıldızı Ragga Oktay uzun zaman sonra ortaya çıktı. Hollanda-Türkiye arasında mekik dokuyan Oktay sözleriyle gündeme geldi.

Ragga Oktay yıllar sonra ortaya çıktı! Hollanda-Türkiye arasında mek ‘Müziği bırakmadım’
Kubra Akalın

Çukulata Kız isimli şarkısıyla bir döneme damga vuran şarkıcı Ragga Oktay, Nişantaşı'nda görüntülendi. Uzun süredir gözlerden uzak olan şarkıcı müziği bırakmadığını açıkladı.

Ragga Oktay Türkiye'yi terk ederek başka bir ülkede hayatını sürdürse de işleri için Türkiye'ye geliyor.

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Şarkıcı, “Ailem Hollanda’da yaşıyor. Gidip geliyorum. Türkiye’de işlerimiz olduğu için buradayım. Müziği bırakmadım. Konserler devam ediyor” dedi.

Yeni şarkılar için Oktay, “Kaliteli işler de var ama kalitesiz işler de bulunuyor. Bizim zamanımızda da öyleydi. Sadece müzik değil hayat ve bakış açısı değişti. Her şeyi hoş karşılamak lazım” diye konuştu.

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Ragga Oktay daha önce yaptığı bir açıklamada şu sözleriyle dikkat çekmişti:

“Gençlerin önünü açmak, destek olmak gerek diye düşünüyorum. Çünkü zamanında bize yol açan yoktu. Ben ve Kartel dışında Türkçe rap dinlemiyorum. Sagopa Kajmer ve Ceza bizim zamanımızda gurbetçilerin getirdiği müziği çok küçümsediler. Sagopa Kajmer ve Ceza’nın aslında Türkiye’ye rapi getiren kişilerle alakası yok. Ben hep söylüyorum. Türkiye’ye rapi Kartel getirdi, Ragga Oktay da arkasından “Black Music” adında değişik bir tarz getirdi."

Mynet'in Sesi
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Ragga Oktay
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