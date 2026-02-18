MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Ramazan başlıyor, gözler ekranlardaki sohbet programlarında

11 ayın sultanı Ramazan’ın ilk gününde Hande Aydemir’in sunduğu programda, orucun ruh ve beden üzerindeki etkisi ile fitre ve zekâtın önemi masaya yatırılacak. Prof. Dr. İrfan Gündüz merak edilen soruları yanıtlayacak.

Ramazan başlıyor, gözler ekranlardaki sohbet programlarında
Çiğdem Berfin Sevinç

Kur’an-ı Kerim’in nazil olduğu, iftar ve sahur sofralarıyla bereketin arttığı Ramazan ayının ilk gününde Hande Aydemir, iftar sofralarına konuk oluyor. Oruçla nefis terbiyesinden fitre, zekât ve sadakanın önemine; Ramazan gecelerinin hikmetinden ibadetin ruhuna kadar pek çok başlık programda ele alınacak.

Ramazan başlıyor, gözler ekranlardaki sohbet programlarında 1

11 AYIN SULTANI COŞKUYLA BAŞLIYOR

Programda, İbn Haldun Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Gündüz, Ramazan ayının anlam ve önemine dair soruları yanıtlayacak. Gazeteci Sinan Burhan’ın da yer aldığı yayında, orucun insanın ruhunu, bedenini ve nefsini nasıl terbiye ettiği ele alınacak.

Ramazan başlıyor, gözler ekranlardaki sohbet programlarında 2

11 ayın sultanı Ramazan’ın ilk gününde “Hande Aydemir’le Ramazan Sohbeti”, yarın saat 23.30’da tv100 ekranlarında izleyiciyle buluşacak.

Ramazan başlıyor, gözler ekranlardaki sohbet programlarında 3

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İsmail Hacıoğlu gözaltına alındı sette kaos yaşandı! Oyuncular...İsmail Hacıoğlu gözaltına alındı sette kaos yaşandı! Oyuncular...
Olay tazminat! Metin Akpınar kaybettiOlay tazminat! Metin Akpınar kaybetti

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Ramazan program
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Seviye yüzde yüze ulaştı! Dolan baraj taştı, hem araca hem vatandaşa kapatıldı

Seviye yüzde yüze ulaştı! Dolan baraj taştı, hem araca hem vatandaşa kapatıldı

Hava sıcaklıkları çakılacak! Kar kalınlığı 20 santimetreyi bulabilir

Hava sıcaklıkları çakılacak! Kar kalınlığı 20 santimetreyi bulabilir

(Özet) Galatasaray - Juventus Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Galatasaray - Juventus Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

İsmail Saymaz'dan Aynı Yağmur Altında dizisine sert tepki

İsmail Saymaz'dan Aynı Yağmur Altında dizisine sert tepki

Sigaraya zam geldi: En ucuz sigara fiyatı belli oldu

Sigaraya zam geldi: En ucuz sigara fiyatı belli oldu

80 bin TL'ye aldı, 2,5 milyon TL'den satışa çıkardı 'Uygun yer bulamadım’

80 bin TL'ye aldı, 2,5 milyon TL'den satışa çıkardı 'Uygun yer bulamadım’

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.