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Rapçi Lvbel C5'in tahliyesi için 500 bin dolar istediği iddia edilmişti! O hakim hakkında yeni gelişme

Uyuşturucuyu özendirmekten tutuklanan rapçi Lvbel C5'in tahliyesi için 500 bin dolar rüşvet istendiği iddia edilmişti. Hakimin rüşvet talebine aracılık ettiği söylenen avukatın parayla suçüstü yakalandığı belirtilirken, olay gündem olmuştu. Yaşanan gelişmelerin ardından rüşvet aldığı iddia edilen hakimin açığa alındığı öğrenildi.

Rapçi Lvbel C5'in tahliyesi için 500 bin dolar istediği iddia edilmişti! O hakim hakkında yeni gelişme
Begüm Özkaynak

Lvbel C5’ mahlasıyla tanınan rapçi Süleyman Burak Bodur (24), şarkı sözlerinde uyuşturucu maddeye özendirdiği iddiasıyla gözaltına alınmış, takip eden süreçte de tutuklanmıştı.

Gebze Adliyesi’nde Sulh Ceza Hakimliği’nce tutuklanan Bodur, Kandıra Cezaevi’ne konulurken konuyla ilgili olarak çok ciddi bir iddia gündeme gelmişti.

Rapçi Lvbel C5 in tahliyesi için 500 bin dolar istediği iddia edilmişti! O hakim hakkında yeni gelişme 1

Yaşanan gelişmelerin ardından yeni bir iddia ortaya atıldı. Ünlü rapçiden tahliyesi için 500 bin dolar aldığı öne sürülen hakimin açığa alındığı aktarıldı.

HAKİM, AVUKATA YÖNLENDİRMİŞTİ

Bodur'un serbest kalması için çalışan yakınları, Gebze Adliyesi’nde hakim olan O.Y.'ye ulaştı. Basına yansıyan iddialara göre Bodur'un yakınları olayı hakim O.Y.'ye anlatıldı. O.Y. ise telefon numarası yazılı kağıdı verdi ve Bodur'un yakınlarına E.A. isimli şahıs ile konuşmalarını söylediği iddia edilmişti.

Rapçi Lvbel C5 in tahliyesi için 500 bin dolar istediği iddia edilmişti! O hakim hakkında yeni gelişme 2

500 BİN DOLAR İSTENDİ İDDİASI

Timur Soykan'ın haberine göre yaşanan gelişmenin ardından Bodur'un yakınları bu kez E.A. ile buluştu. E.A. kendisinin avukat olduğunu ve Hakim O.Y. ile birlikte çalıştıklarını aktardı. E.A., Bodur'un yakınlarından 500 bin dolar istedi ve bu para karçılığında Bodur'u cezaevinden çıkarabileceklerini söyledi. Bodur'un yakınları duruma tepki gösterirken, avukat E.A., Hakim O.Y. ile telefon görüşmesi yaptı ve fiyatı 300 bin dolara çekti. Ayrıca E.A.'nın parayı vermemeleri durumunda Bodur'un 6 ay daha içerde yatacağını söyleyerek baskı kurduğu belirtildi.

Rapçi Lvbel C5 in tahliyesi için 500 bin dolar istediği iddia edilmişti! O hakim hakkında yeni gelişme 3

HAKİM AÇIĞA ALINDI: "YANAN BEN OLDUM"

Basına yansıyan gelişmelerin ardından Hakim O.Y. açığa alındı. Gazeteci Kenan Taş’ın aktardığına göre, O.Y. savunmasında, söz konusu kişiyi adliyeye başsavcı vekilinin yönlendirdiğini ve yalnızca bilgi verdiğini belirtti. O.Y., hiçbir şekilde rüşvet almadığını, olayla ilgisinin bulunmadığını ve mal varlığında bir artışın olmadığını savundu. MASAK raporlarının da bunu doğruladığını ifade eden O.Y., “Yanan ben oldum” sözleriyle mağduriyetini dile getirdiğini belirtti.

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Anahtar Kelimeler:
rüşvet hakim Lvbel C5
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