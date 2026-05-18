Sezen Aksu ve Nazan Öncel'in arası açıldı! Şaşırtan sözler

Türk pop müziğinin 'Minik Serçe'si Sezen Aksu, yıllar sonra yakın arkadaşı Nazan Öncel ile yaptığı düet ile sevenleriyle buluşmuştu. İkili, Nazan Öncel'in 1996'da yayınladığı 'Erkekler de Yanar' şarkısını yeniden yorumlamıştı. Ancak ikilinin arası o günden sonra bozuldu.

Nazan Öncel, Harbiye Açık Hava Tiyatrosu’nda hayranlarıyla buluştu. Konserde yakın zamanda Sezen Aksu ile düet yaptıkları “Erkekler de Yanar” şarkısına sıra gelince Nazan Öncel, Sezen Aksu’yla ilgili şok sözler sarf etti.

Sezen Aksu’yu sahte bir dost olduğunu ima etti ve Sezen Aksu’dan bahsederken yaka silkerek hareket yapması dikkat çekti. İkilinin, son yayınladıkları düet sebebiyle aralarının bozulduğu kulislerde konuşuluyor.