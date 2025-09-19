MAGAZİN

Rasim Ozan Kütahyalı'ya 'FETÖ artığı' demişti! Ece Üner hakkında karar verildi

Halk TV Ana Haber Spikeri Ece Üner'in Rasim Ozan Kütahyalı'ya yönelik, "FETÖ artığı operasyon çocuğu" sözleri nedeniyle yargılandığı davada karar çıktı. Ece Üner beraat etti.

Öznur Yaslı İkier

Halk TV Ana Haber Spikeri Ece Üner, 'yargı organlarını alenen aşağılama' ve 'adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs' suçlarından yargılandığı davada beraat etti.

Ece Üner'in yargılandığı davanın ikinci duruşması bugün İstanbul 19. Asliye Ceza Mahkemesi’nde gerçekleştirildi.

Esas hakkındaki mütalaasını sunan savcı, Üner'in yorumunun eleştiri ve ifade özgürlüğü sınırlarını aştığı iddiasıyla hakkında ceza verilmesini talep etti. Son sözü sorulan Üner, "Adaletin olduğu yerde umut vardır, bu vatanın evladı olarak umudumu beslemek istiyorum" dedi.

Mahkeme, Üner'in 'yargı organlarını alenen aşağılama' ve 'adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs' suçlarından beraatine karar verdi.

NELER OLMUŞTU?

Halk TV Ana Haber Spikeri Ece Üner, Halktv.com.tr Yazarı İsmail Saymaz'ın 15 Mart'ta hakkında "Pasaportuma el kondu" denilerek duyurduğu yurt dışı yasağı haberine, "FETÖ artığı operasyon çocuklarının itibar suikastleri bıktırdı artık" demişti.

Üner'in sosyal medyadaki paylaşımının ardından 18 Mart'ta ifade verdi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı Üner soruşturma, adli kontrolle aynı gün serbest bırakıldı. Üner, yargı organlarının alenen aşağılama ve yargılamayı etkilemeye teşebbüs suçlarından soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Üner, bugün her iki suçlamadan da beraat etti.

Ece Üner
