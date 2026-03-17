Rebecca Ferguson cesur sahnelerde ne yapıyor? İlginç sözler

Rebecca Ferguson, rol aldığı projelerdeki cesur sahnelerle gündemde kalmaya devam ediyor. Ünlü oyuncu, son açıklamasında film ve dizilerde giderek yaygınlaşan “mahremiyet koordinatörü” uygulamasına ihtiyaç duymadığını söyledi.

42 yaşındaki oyuncu, özellikle seks sahnelerinde kendini koruyabilecek güçlü sınırları olduğunu belirterek, “Çok net sınırlarım var ve bunları ifade etmekten çekinmem” dedi.

Son olarak Peaky Blinders: The Immortal Man projesinde rol alan Ferguson, filmde başrolü paylaştığı Cillian Murphy ile bir sahnede birlikte kamera karşısına geçti.

Oyuncu “Mahremiyet koordinatörlerinin olması güzel bir şey… ama benim için oldukça dikkat dağıtıcı ve rahatsız edici. Çünkü sınırlarım çok net ve bunları açıkça dile getirebiliyorum" dedi.

BAŞROL OYUNCUSUNU ARAYIP...

Ferguson, sahneler öncesinde rol arkadaşı Murphy ile özel olarak konuştuğunu da anlattı. Oyuncu, “Onu arayıp nasıl çalışmak istediğini sordum. Hatta ‘Senin sahnelerini inceledim’ dedim. O da bunun garip olduğunu söyledi” diyerek set arkasında yaşananları paylaştı.

Bu sahnelerin sıradan olmadığını vurgulayan Ferguson, “Bu sadece bir sahne değil; bir yakınlık, bir bağ ve bir büyü anı” sözleriyle projeye bakış açısını ortaya koydu.