MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Recep İvedik 8 nerede yayınlanacak? İlk kare geldi

Disney+, Recep İvedik serisinin yeni filmi ‘Recep İvedik 8’i yakında üyeleriyle buluşturmaya hazırlanıyor. Her filmiyle milyonlarca izleyiciye ulaşan serinin yeni filminden ilk kare yayınlandı.

Recep İvedik 8 nerede yayınlanacak? İlk kare geldi

Disney+, merakla beklenen orijinal içeriklerini izleyicilerle buluşturmaya devam ediyor. Her filmiyle izlenme rekorları kıran Recep İvedik serisinin son filmi ‘Recep İvedik 8’ yakında sadece Disney+’ta izleyicilerle buluşacak. Geçtiğimiz aylarda çekimleri tamamlanan filmden ilk kare yayınlandı.

Togan Gökbakar’ın yönetmenliğindeki filmde Şahan Gökbakar’ın hayat verdiği Recep İvedik karakteri bu kez heyecan dolu bir maceranın içine giriyor.

Recep İvedik 8 nerede yayınlanacak? İlk kare geldi 1

Arkadaşının kahvehanesini borçlardan kurtarıp kapanmasına engel olmak isteyen Recep İvedik, girdiği yolda kendini bir anda gizli bir operasyonun ortasında buluyor.

İki kısım olarak yayınlanacak ‘Recep İvedik 8’ filmi yakında sadece Disney+’ta.

Yeni müşterilere özel avantajlı ihtiyaç kredisi!

Yeni müşterilere özel avantajlı ihtiyaç kredisi!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
CİMER'e şikayet edilmişti! Son paylaşımını görenler dayanamadıCİMER'e şikayet edilmişti! Son paylaşımını görenler dayanamadı
Oyunculuğa ara verdi, yeni işini böyle duyurduOyunculuğa ara verdi, yeni işini böyle duyurdu

Anahtar Kelimeler:
Recep İvedik
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Batman'da katliam! Mezarlıkta 3 kişinin cansız bedeni bulundu

Batman'da katliam! Mezarlıkta 3 kişinin cansız bedeni bulundu

Dünyaya duyurdu! Putin'den tedirgin eden emir

Dünyaya duyurdu! Putin'den tedirgin eden emir

Gerçek ortaya çıktı! Tesisleri beğenmedi, F.Bahçe'yi reddetti

Gerçek ortaya çıktı! Tesisleri beğenmedi, F.Bahçe'yi reddetti

Özel içerikler için abonelik sistemine geçti! Bir gecelik kazancı...

Özel içerikler için abonelik sistemine geçti! Bir gecelik kazancı...

Petrol sert düştü: Akaryakıt fiyatlarında indirim beklentisi

Petrol sert düştü: Akaryakıt fiyatlarında indirim beklentisi

'Her yerde euro usulü' Giriş ücretleri dudak uçuklattı

'Her yerde euro usulü' Giriş ücretleri dudak uçuklattı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.