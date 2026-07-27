Recep İvedik 8 nerede yayınlanacak? İlk kare geldi

Disney+, merakla beklenen orijinal içeriklerini izleyicilerle buluşturmaya devam ediyor. Her filmiyle izlenme rekorları kıran Recep İvedik serisinin son filmi ‘Recep İvedik 8’ yakında sadece Disney+’ta izleyicilerle buluşacak. Geçtiğimiz aylarda çekimleri tamamlanan filmden ilk kare yayınlandı.

Togan Gökbakar’ın yönetmenliğindeki filmde Şahan Gökbakar’ın hayat verdiği Recep İvedik karakteri bu kez heyecan dolu bir maceranın içine giriyor.

Arkadaşının kahvehanesini borçlardan kurtarıp kapanmasına engel olmak isteyen Recep İvedik, girdiği yolda kendini bir anda gizli bir operasyonun ortasında buluyor.

İki kısım olarak yayınlanacak ‘Recep İvedik 8’ filmi yakında sadece Disney+’ta.