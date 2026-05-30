Reha Muhtar hastaneye kaldırıldı, Deniz Uğur dua istedi! Vasiyeti akla geldi

Ünlü televizyoncu ve haber sunucusu Reha Muhtar’ın yaşadığı sağlık sorunu sonrası hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Reha Muhtar’ın sağlık durumu magazin gündeminde geniş yankı uyandırırken, oyuncu Deniz Uğur da sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı.
Yaşadığı rahatsızlık nedeniyle hastaneye kaldırılan Muhtar'a kalp yetmezliği teşhisi kondu. 2008-2010 yılları arasında Reha Muhtar'la birlikte olan ve Muhtar'dan ikizleri olan Deniz Uğur, yaşananlar üzerine açıklama yaptı.
Reha Muhtar ile kavgalı olan Uğur açıklamasında "Çanakkale'deki yazlığımızdayken Reha Muhtar'ın Bodrum'da hastaneye kaldırıldığı haberini aldık. Çocuklarımız Mina ve Poyraz'ın babalarının sağlık durumunu takip etmeleri ve yanında olmaları amacıyla hastaneye doğru yolculuk halindeyiz. Hayırlı dualarınızı esirgememenizi diliyoruz" dedi.
Deniz Uğur'un bu paylaşımı sonrası akla Reha Muhtar'ın vasiyeti geldi. Reha Muhtar'ın sık sık Instagram'dan paylaştığı vasiyeti şöyle:
"Sevenlerime vasiyetimdir Deniz Uğur ölürsem cenazeme gelmesin."
