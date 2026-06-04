'Reha Muhtar ile öbür tarafta hesaplaşacağım' demişti! Doğuş acı habere dayanamadı

Gazeteci Reha Muhtar, Muğla’nın Bodrum ilçesinde bir süre önce kalp yetmezliği nedeniyle tedaviye alındığı hastanede hayatını kaybetti.

Gazeteci Reha Muhtar, 28 Mayıs'ta yaşadığı evde rahatsızlandı. Muhtar, ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı. Kalp yetmezliği teşhisiyle tedavisi devam eden Muhtar, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

CENAZE PROGRAMI BELLİ OLDU

Reha Muhtar'ın cenazesi akşam saatlerinde uçakla İstanbul'a gönderilmek üzere eski çalışma arkadaşı Ebru Dizdaroğlu tarafından teslim alınarak, cenaze aracıyla Milas-Bodrum Havalimanı'na doğru hareket etti.

Reha Muhtar'ın ölümünün ardından şarkıcı Doğuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dikkat çekti.

Ünlü şarkıcı, henüz 15 yaşındayken sokaklarda kaldığı dönemde evlenmek istediği kızın ailesi tarafından darp edildiğini ve ardından haksız yere üç ay cezaevinde kaldığını belirtmişti. Reha Muhtar'ın ise köşesinde kendisini suçlu gibi lanse ettiğini belirten Doğuş, Reha Muhtar'a karşı kırgınlık beslemişti.

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''HAKKIMI HELAL ETTİM''

Yeni bir paylaşım yapan Doğuş, "Ben, 'Öbür tarafta hesaplaşacağım' demiştim. Lakin bu hastalığı beni de çok üzmüştü. Ben hakkımı helal ettim, Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun" diye konuştu.