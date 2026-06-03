Reha Muhtar kaç yaşındaydı, hastalığı neydi? Reha Muhtar kaç kez evlendi, kaç çocuğu var?

Türk televizyonculuğunun ve gazeteciliğinin tanınan isimlerinden Reha Muhtar, Muğla'nın Bodrum ilçesinde tedavi gördüğü hastanede 66 yaşında hayatını kaybetti.

REHA MUHTAR HASTALIĞI NEYDİ?

Rahatsızlanmasının ardından Bodrum'da hastaneye kaldırılan Muhtar'a yapılan kontrollerde kalp yetmezliği teşhisi konulmuştu.

Durumunun ağırlaşması üzerine yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Muhtar'ın sağlık durumunun kritik olduğu belirtiliyordu.

REHA MUHTAR KİMDİR, KAÇ YAŞINDAYDI?

Reha Muhtar, 21 Temmuz 1959’da İstanbul’da dünyaya geldi. Aslen Kerküklü ve Irak Türkmeni olan babasının Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi'nde Arap Dili ve Edebiyatı bölümünde öğretim üyesi olması nedeniyle çocukluğunu İstanbul ve Ankara arasında geçirdi. İlk orta ve liseyi TED Ankara Koleji'nde bitirdi. Yüksek öğrenimini Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Basın Yayın Yüksekokulu'nda tamamladı.

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1980 yılında gazeteciliğe başladı. 1981 yılında girdiği Milliyet gazetesinin Ankara bürosunda, dış politika ve siyaset alanlarında muhabirlik yaptı. TRT'ye geçen Muhtar, Atina, Yunanistan'da TRT muhabiri olarak tanındı. Atina yıllarında Yunanistan briç şampiyonu oldu.

1991 yılında CNN International 'ın programı olan Crossfire 'ın benzeri "Ateş Hattı" programını hazırlamaya başladı. 1993 yılında TRT'den ayrılıp Kanal D'ye geçti. 1994 yılında Kanal D'nin satılması üzerine Kanal D'den ayrıldı ve TRT'ye döndü. 1995 yılında TRT'den ayrılıp Star TV'ye geçse de kısa bir süre sonra bu kanaldan da ayrılıp Kanal D'ye döndü.

1996 yılında Kanal D'den tekrar ayrılıp Show TV'ye geçerek ana haber sunucusu ve haber genel yayın yönetmeni oldu. 2000 yılında Akşam gazetesinde yazmaya başladı. 2002 yılında Show TV ve Akşam gazetesinden ayrılan Muhtar, Star TV'ye geri döndü. 2003 yılında Star TV'yi bırakan Muhtar, Star gazetesinde bir süre yazarlığa devam etse de aynı yıl içerisinde Star Medya Grubu'ndan ayrıldı. 2004 yılında atv'ye geçerek Akademi Türkiye jürisi oldu ve Sabah gazetesinde yazmaya başladı. 2006 yılında Ciner Medya Grubu'ndan ayrılan Reha Muhtar, Show TV'de Metin Uca ile beraber PişşTi adlı programını sundu. Ancak aynı yıl içerisinde programın bitmesiyle Show TV'den ayrılarak Vatan gazetesinde yazmaya başladı. 2007 yılında FOX'a geçerek Çapraz Ateş programını sunan Muhtar, aynı yıl programın bitmesiyle bu kanaldan ayrıldı. 3 kere Show TV'ye dönerek yarışma sunucusu oldu ve tekrar bu kanaldan ayrıldı.

2009 yılında CNN Türk'te "Çok Farklı" programını yaptıktan sonra Kanaltürk'te Erman Toroğlu ve Ahmet Çakar ile "Son Kale" adlı programları yayınlandı. 2011 yılında Çok Farkı Kanaltürk'te program yapan Muhtar, bu kanaldan ayrıldı. Muhtar son olarak, 2016 yılı Kasım ayında da Vatan gazetesinden ayrıldı.

REHA MUHTAR EŞİ VE ÇOCUKLARI KİMDİR?

İlişkileri ve özel hayatıyla da zaman zaman gündeme gelen Reha Muhtar, 1983 yılında gazeteci Selin Çağlayan ile evlendi. Beş yıl süren bu evlilik 1988 yılında sona erdi. Muhtar, 2000 yılında İstanbul Baltalimanı'nda satın aldığı yalıyla da dönemin medyasında geniş yer buldu.

2001 yılında şarkıcı Nilüfer ile birliktelik yaşamaya başlayan Muhtar'ın ilişkisi yaklaşık iki yıl sürdü ve çift, 2003 yılında yaptıkları ortak açıklamayla ayrıldıklarını duyurdu. Daha sonra 2006-2007 yıllarında şarkıcı Gülşen ile yaşadığı ilişki magazin gündeminde sıkça yer aldı.

2008 yılında oyuncu Deniz Uğur ile birliktelik yaşamaya başlayan Reha Muhtar'ın bu ilişkisi 2010 yılında sona erdi. Muhtar, Nilüfer'in kızı Ayşe Nazlı'nın manevi babası olarak bilinirken, Deniz Uğur ile ilişkisinden 2009 yılında dünyaya gelen Mina ve Poyraz adlı ikiz çocukların da babasıdır.