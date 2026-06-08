Reshad Strik eşi Gamze Özçelik'i paylaştı! Romantik kutlama

Güzel oyuncu Gamze Özçelik, kariyerinin zirvesindeyken oyunculuğu bırakıp maneviyata yönelmişti. Kurduğu dernekle yardımlar yapan Gamze Özçelik Reshad Strik ile Haziran 2024'te gerçekleştirdikleri sürpriz bir törenle hayatlarını birleştirmiş, bu mutlu haberi sevenleriyle paylaşmıştı.

Strik, Gamze Özçelik için "Eşime çok destek vermem lazım. Gamze gerçekten çok mücahit bir kadın. Yardım etmek ve sadaka vermek için her türlü zorluğu göze alıyor. Onun yardımseverliği ve ruhuna aşık oldum. Bir de güzel kadın. Helal olsun diyorum ve her zaman şaşırıyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Evliliklerinin ikinci yılını kutlayan çiftten Reshad Strik sosyal medyada romantik paylaşımlarıyla dikkat çekti.

Gamze Özçelik'in paylaşımına fanlardan beğeni yağdı.