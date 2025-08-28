Reynmen eşi Emire Cansu Kurtaran'a özel ultra lüks araç tasarlattı! Detayları görenlerin aklına o isim geldi

Son dönemde annesi ve eşinin arasındaki gerilimle gündeme gelen Reynmen yine gündemde. Annesi ve eşi arasında yaşananlara dair "Anne de olsa bazen bazı şeyleri görmek istemeyebiliyorsun. Ama sonuçta o benim annemdir. Öyle bir kin durumu yok" ifadelerini kullanmıştı.

Reynmen şimdi de eşi için tasarlattığı özel araçla gündeme geldi. Dünyaca ünlü bir moda markasının özel kumaşlarının kullanıldığı araç, son teknolojilerle donatıldı. Mobil bir yaşam alanına dönüştürülen araçta toplantılar için özel detaylar var.

Araçta yüksek kaliteli ses sistemi, PlayStation 5 ile eğlence deneyimi, kahve makinesi ve özel buzdolabı yer alıyor. Sözcü'de yer alan habere göre; Reynmen aracın iç dizaynına tam 2 milyon TL harcadı.



Sosyal medyada gündem olan lüks araca dair ise akla hemen sosyal medyadan gelini ve oğluna göndermeler yapan Nasibe Yılmaz Aktaş geldi.

Sosyal medya kullanıcıları X'te Instagram'da "Annen görmesin", "Eyvah anne gelini bu sefer yakacak", "Annene dikkat et Reynmen", "Nazar duası asın" yorumlarında bulundu.