MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Reynmen eşi Emire Cansu Kurtaran'a özel ultra lüks araç tasarlattı! Detayları görenlerin aklına o isim geldi

Reynmen lakaplı rapçi Yusuf Aktaş, eşi Emire Cansu Kurtaran için ultra özel araç tasarlattı. Lüks aracının detaylarını görenlerin aklına ise oğlu ve geliniyle küslük yaşayan Nasibe Yılmaz Aktaş geldi.

Reynmen eşi Emire Cansu Kurtaran'a özel ultra lüks araç tasarlattı! Detayları görenlerin aklına o isim geldi
Kubra Akalın

Son dönemde annesi ve eşinin arasındaki gerilimle gündeme gelen Reynmen yine gündemde. Annesi ve eşi arasında yaşananlara dair "Anne de olsa bazen bazı şeyleri görmek istemeyebiliyorsun. Ama sonuçta o benim annemdir. Öyle bir kin durumu yok" ifadelerini kullanmıştı.

Reynmen eşi Emire Cansu Kurtaran a özel ultra lüks araç tasarlattı! Detayları görenlerin aklına o isim geldi 1

Reynmen şimdi de eşi için tasarlattığı özel araçla gündeme geldi. Dünyaca ünlü bir moda markasının özel kumaşlarının kullanıldığı araç, son teknolojilerle donatıldı. Mobil bir yaşam alanına dönüştürülen araçta toplantılar için özel detaylar var.

Reynmen eşi Emire Cansu Kurtaran a özel ultra lüks araç tasarlattı! Detayları görenlerin aklına o isim geldi 2

Araçta yüksek kaliteli ses sistemi, PlayStation 5 ile eğlence deneyimi, kahve makinesi ve özel buzdolabı yer alıyor. Sözcü'de yer alan habere göre; Reynmen aracın iç dizaynına tam 2 milyon TL harcadı.

Reynmen eşi Emire Cansu Kurtaran a özel ultra lüks araç tasarlattı! Detayları görenlerin aklına o isim geldi 3
Sosyal medyada gündem olan lüks araca dair ise akla hemen sosyal medyadan gelini ve oğluna göndermeler yapan Nasibe Yılmaz Aktaş geldi.

Sosyal medya kullanıcıları X'te Instagram'da "Annen görmesin", "Eyvah anne gelini bu sefer yakacak", "Annene dikkat et Reynmen", "Nazar duası asın" yorumlarında bulundu.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Nevşin Mengü'nün tartışma yaratan sözleri: "Bir şey olmak istiyorsan..."Nevşin Mengü'nün tartışma yaratan sözleri: "Bir şey olmak istiyorsan..."
Üzen haber: Düşüp başını çarptı! Baygınlık geçirdi... Üzen haber: Düşüp başını çarptı! Baygınlık geçirdi...

Anahtar Kelimeler:
Reynmen
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Önce Hikmet Çetin ardından Bülent Arınç bombayı patlattı

Önce Hikmet Çetin ardından Bülent Arınç bombayı patlattı

MHRS'de yeni dönem! Bakan Memişoğlu duyurdu '1 Eylül'den itibaren başlıyoruz'

MHRS'de yeni dönem! Bakan Memişoğlu duyurdu '1 Eylül'den itibaren başlıyoruz'

Etkileşim için yapmadığı kalmadı! Gözaltına alınınca da savunmasında bakın ne söyledi

Etkileşim için yapmadığı kalmadı! Gözaltına alınınca da savunmasında bakın ne söyledi

Kafede kanlı infaz: Alemdağ Spor Kulübü Başkanı Tuncay Meriç öldürüldü! Kan donduran anlar kamerada

Kafede kanlı infaz: Alemdağ Spor Kulübü Başkanı Tuncay Meriç öldürüldü! Kan donduran anlar kamerada

Düşük faizli yeni kredi mi geliyor? Kritik görüşmede masadaydı

Düşük faizli yeni kredi mi geliyor? Kritik görüşmede masadaydı

Kerem'in golüyle giden tur sonrası Ali Koç'u topa tuttu: "Şımarıklık yüzünden..."

Kerem'in golüyle giden tur sonrası Ali Koç'u topa tuttu: "Şımarıklık yüzünden..."

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.