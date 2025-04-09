Reynmen imaj değiştirdi! Son hali herkesi şaşırttı

Geçtiğimiz yıl İtalya'da Emire Cansu Kurtaran ile dünyaevine giren ünlü şarkıcı Reynmen şimdilerde sosyal medya paylaşımları ve gündeme dair açıklamalarıyla dikkat çekiyor.

Her paylaşımı adeta olay olan ünlü isim şimdi de yaptığı imaj değişikliğiyle gündem oldu. Reynmen siyah saçlarını sarıya boyattı.

YORUM YAĞDI

Yeni imajını sosyal medya üzerinden takipçileriyle paylaşan Reynmen'i görenler şaşkınlığını gizleyemedi. Ünlü isme; "İnsan zamanla sevdiğine benzer" yorumları yapıldı.

REYNMEN KİMDİR?

Yusuf Aktaş 6 Aralık 1995 tarihinde doğdu. Sivaslı olan Yusuf Aktaş’ın babası Azerbaycan göçmeni ve Terekeme kökenlidir.

İlköğretimi Ahmet Kabaklı İlköğretim Okulunda okurken Fatih Sultan Mehmet İlköğretim Okuluna nakil olmuş ve ilköğretimi orada tamamlamıştır.

Daha sonra Bahçeşehir İMKB Anadolu Teknik ve Endüstri Meslek Lisesine yazılmıştır. Ancak oradan da mezun olmadan Başakşehir Lisesine geçiş yapmış son olarak oradan da ayrılarak açıköğretimden liseyi tamamlamıştır.