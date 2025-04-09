MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Reynmen imaj değiştirdi! Son hali herkesi şaşırttı

Dillere pelesenk olan şarkıları, özel hayatı ve açıklamalarıyla gündemden düşmeyen ünlü şarkıcı Reynmen şimdi de imaj değişikliğine gitti. Ünlü isim siyah saçlarını sarıya boyattı. Reynmen'in yeni halini görenler şaşkınlığını gizleyemedi.

Reynmen imaj değiştirdi! Son hali herkesi şaşırttı
Öznur Yaslı İkier

Geçtiğimiz yıl İtalya'da Emire Cansu Kurtaran ile dünyaevine giren ünlü şarkıcı Reynmen şimdilerde sosyal medya paylaşımları ve gündeme dair açıklamalarıyla dikkat çekiyor.

Her paylaşımı adeta olay olan ünlü isim şimdi de yaptığı imaj değişikliğiyle gündem oldu. Reynmen siyah saçlarını sarıya boyattı.

YENİ

YORUM YAĞDI

Yeni imajını sosyal medya üzerinden takipçileriyle paylaşan Reynmen'i görenler şaşkınlığını gizleyemedi. Ünlü isme; "İnsan zamanla sevdiğine benzer" yorumları yapıldı.

YENİ 2

REYNMEN KİMDİR?

Yusuf Aktaş 6 Aralık 1995 tarihinde doğdu. Sivaslı olan Yusuf Aktaş’ın babası Azerbaycan göçmeni ve Terekeme kökenlidir.

YENİ 3

İlköğretimi Ahmet Kabaklı İlköğretim Okulunda okurken Fatih Sultan Mehmet İlköğretim Okuluna nakil olmuş ve ilköğretimi orada tamamlamıştır.

Daha sonra Bahçeşehir İMKB Anadolu Teknik ve Endüstri Meslek Lisesine yazılmıştır. Ancak oradan da mezun olmadan Başakşehir Lisesine geçiş yapmış son olarak oradan da ayrılarak açıköğretimden liseyi tamamlamıştır.

Mynet'in Sesi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Vasiyetini açıklamıştı! 'Taş Bebek' Gönül Yazar'dan kötü haberVasiyetini açıklamıştı! 'Taş Bebek' Gönül Yazar'dan kötü haber
"Türkiye gündemi" diyerek üzen haberi açıkladı! Programına..."Türkiye gündemi" diyerek üzen haberi açıkladı! Programına...

Anahtar Kelimeler:
Reynmen
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kriz kahininden yeni tahmin! 2008'i bilmişti...

Kriz kahininden yeni tahmin! 2008'i bilmişti...

Eğlence mekanının çatısı çöktü, onlarca kişi hayatını kaybetti

Eğlence mekanının çatısı çöktü, onlarca kişi hayatını kaybetti

‘Cumhurbaşkanı Erdoğan’ fotoğraflı oy pusulası: ‘İşte iktidarın hayalleri, rüyaları bu’

‘Cumhurbaşkanı Erdoğan’ fotoğraflı oy pusulası: ‘İşte iktidarın hayalleri, rüyaları bu’

İran Avrupa'yı vuracak füzeleri Irak'a yerleştirdi!

İran Avrupa'yı vuracak füzeleri Irak'a yerleştirdi!

Uğurcan Çakır ezeli rakibe imza atıyor! Ortalığı ayağa kaldıracak iddia...

Uğurcan Çakır ezeli rakibe imza atıyor! Ortalığı ayağa kaldıracak iddia...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.