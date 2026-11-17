Survivor'ın eski yarışmacıları Nefise Karatay ve Seren Ay Çetin adadaki arkadaşlıklarını yarışma sonrasında da sürdürdü. İki dikkat çeken yarışmacı beraber ticarete atıldı.

Nefise Karatay ve Seren Ay Çetin spor kariyerlerini işe taşıdı. Hem Survivor'ın yeni yarışmacılarını yetiştirmek için hem de spor yapmak isteyenler için yeni bir spor salonu açan ikili sosyal medyadan da bu haberi duyurdu.

İki yarışmacının aylardır uğraştığı N&S Fit Society sonunda açıldı. Nefise Karatay paylaşımında "Aylardır hayalini kurduğumuz, gecemizi gündüzümüze kattığımız salonumuz sonunda açıldı" dedi.

Nefise ve Seren Ay spor salonlarının her detayını birlikte tasarladı.



FİYATLARI DA PAYLAŞTILAR

İki eski yarışmacı hem spor salonunun malzemelerini seçti hem de tuvalete kadar kendileri temizlik yaptı. Sosyal medyada o anları da paylaşan ikiliye "Hayırlı olsun", "Bol kazançlar", "Şahane olmuş salon" yorumları geldi.

İkili yeni açılışa özel fiyatlarını da paylaşmaktan çekinmedi. Spor salonunda boks ve pilates grup dersleri 4 bin TL iken ikili ile özel dersler ise aylık 15 bin TL.