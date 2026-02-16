Reyting sonuçları: 15 Şubat akşamı en çok ne izlendi? Teşkilat mı Sahtekarlar mı?

Dün gece televizyon dünyasında birçok program izleyiciyle buluştu. Reyting sıralamalarında bu programlar dikkat çekti. TRT ekranlarındaki "Teşkilat", yüksek izlenme oranlarıyla öne çıktı. Duygu dolu sahneleri ve aksiyonlu hikayesi ile "Teşkilat", izleyicilerin ilgisini çekti. En yüksek reytingi elde etti. Böylece geceyi zirvede tamamladı.

İkinci sırada TV8'in fenomeni "Survivor" bulundu. Bu program, gerilim dolu anlar ile sürükleyici mücadeleler sunuyor. Sezon boyunca, en çok izlenen yapımlardan biri haline geldi. İzleyiciler yine bu yarışmayı büyük bir merakla takip etti. İzlenme oranları ile dikkat çekmeyi başardı.

"Sahtekarlar" dizisi NOW kanalında ilgi topladı. Çarpıcı hikayesi ve etkileyici performansları sayesinde dikkat çekti. İzleyicileri ekran başına kilitlemeyi başardı. Reyting sıralamalarında üçüncü sırada yer aldı ve başarılı bir akşam geçirdi.

Dört numarada "Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber Hafta Sonu" programı vardı. Güncel haberleri ve özel konuları izleyicilere sunan bu program, önemli bir kitleye ulaştı. İzleyicilere haber alışverişini keyifli hale getirdi.

"Teşkilat (Özet)" bölümü TRT 1 kanalında yayınlandı. İzleyicilerine, mevcut bölüm öncesinde sunuldu. İzleyicilerden ilgi gördü. Reytinglerde yer aldı ve daha önceki bölümlerin tekrarını izlemek isteyenler için iyi bir seçenek sundu.

Kanal 7'nin “Gelin” programı, izleyici sıralamasında altıncı sıraya yerleşti. Aile ve ilişkiler üzerine kurulu yapısıyla dikkat çekiyor. Eğlenceli anları izleyicileri ekran başına topladı.

"Show Ana Haber" ve "Kanal D Ana Haber" programları da reytinglerde önemli bir yer edindi. Her iki program da haber sunma konusunda yüksek bir performans sergiledi. Pek çok kişinin tercih ettiği programlar arasına girdi.

Sonuç olarak, ATV'nin “Ana Haber” programı akşam saatlerinde güncel bilgileri sundu. İlgiyle izlenmeye devam etti. Tüm bu programlar, izleyicilerinin ilgisini çekmeyi başardı. Televizyon izleme alışkanlıklarını beslemeye devam etti.

Televizyon izleyicileri için dolu dolu bir akşam geçti. Reytingler, bu durumu gözler önüne serdi. Her yapım, kendi güçlü yönleriyle izleyicilere ulaştı. Televizyon dünyasında bu rekabet, izleyicilere daha çok seçenek ve daha kaliteli içerik sundu.

Sıra Program Kanal Başlama Saati Bitiş Saati 1 TESKILAT TRT 1 20:57:18 24:02:49 2 SURVIVOR TV8 20:24:49 24:23:23 3 SAHTEKARLAR NOW 21:00:10 24:18:33 4 OZAN GUNDOGDU ILE NOW ANA HABER HAFTA SONU NOW 19:00:08 20:00:02 5 TESKILAT (OZET) TRT 1 19:59:40 20:57:18 6 GELIN KANAL 7 19:37:20 21:19:30 7 SHOW ANA HABER SHOW TV 18:58:25 19:59:30 8 KANAL D ANA HABER KANAL D 18:58:23 20:00:02 9 SAHTEKARLAR (OZET) NOW 20:00:07 21:00:05 10 ATV ANA HABER ATV 19:00:06 19:48:33

Kaynak: TİAK