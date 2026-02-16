Rüya Gibi final yapıyor! 13. bölümde veda ediyor

Başrollerinde Seda Bakan, Uğur Güneş, Ahsen Eroğlu, Emre Bey, Şebnem Bozoklu, Celil Nalçakan, Devrim Yakut ve Menderes Samancılar gibi güçlü isimleri buluşturan Rüya gibi dizisi için final kararı verildi.

RÜYA GİBİ NEDEN BİTTİ?

“Rüya Gibi” dizisi salı günü başlayan ekran macerasını pazar akşamları devam ettiriyordu. Dizinin reytingleri oyuncu transferlerine ve gün değişimine rağmen yükselişe geçemedi.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; TMC Film imzalı dizinin 13 bölüm garantisi vardı. 13. bölümü çekilen diziyle ilgili 15 Şubat reytinglerinde bakıldı. Son reytinglerde de düşüşe geçen Rüya Gibi'nin fişi çekildi.

Son olarak diziden geçtiğimiz hafta Celil Nalçakan ayrılmıştı.